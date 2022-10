Le fiamme partite dal veicolo di un dipendente della Gh

Tre auto a fuoco poco dopo l’alba nel parcheggio dell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Pare a causa di un corto circuito le fiamme sarebbero partite da un’autovettura e avrebbero investito le altre due che erano posteggiate accanto. Sul posto vigili del fuoco e polizia per arginare il rogo e constatare i fatti. Sembrerebbe che il caso sia già stato archiviato come una causa accidentale.

L’intervento e lo spegnimento

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il fuoco sarebbe partito dall’auto di un dipendente della Gh, la società di servizi full handling dell’aeroporto palermitano. Il mezzo era posteggiato nel parcheggio “P3” dello scalo e quando ha preso fuoco in quel momento c’era all’interno il proprietario del veicolo. Si pensa ad un corto circuito partito dal sistema elettrico del veicolo. Sono partite le fiamme che in pochi secondi si sono alimentate sino a raggiungere gli altri due veicoli che erano posteggiati accanto e che sono andati parzialmente distrutti.

Immediate operazioni di spegnimento

Immediato l’arrivo sul posto di una squadra dei vigili del fuoco proveniente da Palermo che ha spento nel più breve tempo possibile l’incendio, riuscendo quindi a tamponare i danni che altrimenti sarebbero potuti essere ben più pesanti. Ad effettuare un sopralluogo anche la polizia.

Altro incendio a Partinico

Traffico rallentato questa mattina sulla statale 113 a Partinico per le fiamme partite da un furgone in marcia. Il rogo si è sviluppato nella parte posteriore per cause che sono ancora al vaglio. Il conducente del mezzo si è subito catapultato fuori dal veicolo ed ha lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco. L’incendio si è verificato nella bretella che collega la città verso l’autostrada, all’altezza dell’ingresso secondario del cimitero. Immediato l’intervento sul posto dei pompieri del locale distaccamento che hanno provveduto a domare l’incendio in pochi minuti ed a mettere tutto in sicurezza. Poco dopo la conclusione delle operazioni il traffico è tornato normalmente a defluire.