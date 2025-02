Auto in fiamme e paura a pochi metri dal tribunale, in pieno centro città, per un’auto andata a fuoco. Per cause ancora in fase di accertamento, una Mercedes-Benz grigia è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme in via Porta Guccia, la prosecuzione di via Papireto.

Il rogo davanti a passanti e automobilisti

Il conducente del mezzo avrebbe prima notato del fumo uscire dalla parte anteriore, ha avuto giusto il tempo di accostarsi vicino a una farmacia, prima di abbandonare l’auto e mettersi al sicuro. A quel punto è divampato l’incendio, davanti a decine di passanti e automobilisti presenti.

Traffico in tilt

E’ stato lanciato l’allarme ai vigili del fuoco che in pochi minuti sono arrivati sul posto e hanno domato le fiamme. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico, per gestire la circolazione dei mezzi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.