Intervento dei vigili del fuoco

Auto in fiamme sull’autostrada Palermo Catania nei pressi dello svincolo autostradale. Gli operai dell’Anas e gli agenti della polizia stradale hanno chiuso l’autostrada da Bagheria a Palermo.

Stanno per intervenire i vigili del fuoco e ripristinare la sicurezza stradale.

Il traffico in zona è paralizzato. Ancora una giornata di passione per gli automobilisti che devono arrivare nel capoluogo per lavoro.