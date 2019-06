indagano i carabinieri, i roghi spenti dai vigili del fuoco

Ancora roghi la scorsa notte a Palermo e provincia. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per circoscrive incendio di macchia mediterranea in contrada Bevuto a Termini Imerese.

A Palermo invece sono divampati roghi d rifiuti. In nottata nel quartiere di Borgo Nuovo una squadra è intervenuta per spegnere un rogo che è stato appiccato a cumuli di rifiuti. In via Rocky Marciano nel quartiere Zen un altro incendio è divampato in una zona di sterpaglie e rifiuti in via Rocky Marciano.

Tre auto sono andate in fiamme nel palermitano. La prima a Capaci in via delle Minose, la seconda in via Venezia a San Giuseppe Jato e la terza a Piana degli Albanesi in via Umberto I. Sono in corso accertamenti per verificare la natura dolosa o meno degli incendi su cui indagano i carabinieri.

A Capaci è andata in fiamme una Peugeot 205 bianca. L’incendio è scoppiato in piena notte, intorno alle 4.30 del mattino.

“Abbiamo sentito una esplosione, ci siamo tutti spaventati sia noi che i cani – racconta una signora il cui balcone si affaccia su via Delle Mimose, angolo via degli Oleandri, sentivamo boati molto forti, probabilmente erano le ruote che scoppiavano. I vetri tremavano, ci siamo affacciati e abbiamo visto quelle fiamme intense e molto alte”.

Sono i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio senza grossi problemi. Anche i carabinieri che indagano. Non si esclude il dolo.

A San Giuseppe Jato è stata incendiata una Toyota Aygo. Anche in questo sono intervenuti i pompieri di Partinico e i carabinieri che indagano per accertare le origini del rogo presumibilmente doloso.

Foto Giornale di Capaci

Foto Valle Jato News