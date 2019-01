Un’auto è andata in fiamme in viale Regione Siciliana a Palermo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo. Il conducente è riuscito a scendere poco prima che le fiamme si propagassero. Il traffico in zona è andato a rilento.

L’azione dei pompieri ha evitato che le fiamme creassero problemi ad altre vetture in transito. E’ intervenuta anche la polizia.