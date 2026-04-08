Auto in fiamme lungo l’autostrada Palermo-Catania: intervento dei vigili del fuoco. Un’autovettura in transito è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme nella zona di Buonfornello. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’arteria stradale e prestare assistenza ai passeggeri del veicolo.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo avrebbe avvertito un fumo sospetto provenire dal vano motore mentre percorreva il tratto autostradale. In pochi istanti, una volta accostato il veicolo sulla corsia di emergenza, le fiamme hanno preso il sopravvento distruggendo rapidamente la carrozzeria e gli interni dell’auto. Fortunatamente, le persone a bordo sono riuscite ad abbandonare l’abitacolo prima che il rogo si propagasse, evitando gravi conseguenze fisiche.







Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a raffreddare i resti del mezzo per scongiurare ulteriori esplosioni. Le operazioni di spegnimento e la successiva rimozione della vettura hanno reso necessario il restringimento della carreggiata, con inevitabili ripercussioni sul traffico veicolare in direzione del capoluogo etneo.

Presenti sul luogo dell’evento anche le pattuglie della polizia stradale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi necessari a stabilire le cause del rogo. Sebbene l’ipotesi più accreditata rimanga quella di un guasto tecnico o di un corto circuito elettrico, sono in corso accertamenti per escludere altre dinamiche. La situazione è tornata alla normalità solo dopo diverse ore, una volta completata la pulizia del manto stradale dai detriti lasciati dalle fiamme.