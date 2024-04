Un’auto in fiamme a Partinico, in provincia di Palermo, la scorsa notte in via Bologna. Sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati aggrediti verbalmente dal proprietario che li accusava di essere intervenuti in ritardo. È quanto accaduto attorno alle tre di notte. In realtà i pompieri erano arrivati in 5 minuti dopo la chiamata al centralino. Il rogo sarebbe di natura dolosa. Infatti i carabinieri hanno già visionato le immagini di videosorveglianza e si nota un uomo incappucciato che cosparge il mezzo di liquido infiammabile e appicca le fiamme. L’intervento dei militari dell’arma è stato richiesto anche per l’aggressione subita dai pompieri dal proprietario del veicolo, un 50enne autotrasportatore. L’auto è andata distrutta.

A Partinico a fuoco l’ospedale Civico

Sempre a Partinico, appena due giorni fa è divampato un incendio nelle cucine del reparto di diabetologia dell’ospedale Civico. I locali sono stati invasi da un fumo intenso. Pare che il rogo sia partito da un piano cottura. Sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e una squadra da Palermo. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia. Sono stati eseguiti i controlli e verificati i danni da parte dell’Asp di Palermo. Non ci sono stati feriti.

L’incendio a Sferracavallo

Un incendio è divampato al quarto piano di una palazzina in via Tabò a Sferracavallo borgata marinara di Palermo. L’intero edificio è stato evacuato per consentire ai vigili del fuoco di operate in sicurezza. Per cause in corso di accertamento è andata in fiamme una mansarda che aveva la copertura in legno. Le operazioni per spegnere il rogo sono andate avanti per ore.

Il rogo a Bagheria

Incendio in un appartamento a Bagheria. Le fiamme hanno danneggiato l’abitazione dove vive un uomo che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per intossicazione da fumo. L’incendio si è verificato in via Santa Flavia. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero ad altri appartamenti. Sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando insieme agli ispettore del comando provinciale per accertare le cause del rogo.