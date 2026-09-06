Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 113, all’altezza del bivio per Valguarnera, nel territorio di Partinico. Un motociclista di 43 anni è rimasto ferito a seguito dello scontro con un’autovettura, il cui conducente si è allontanato dal luogo dell’impatto senza prestare soccorso.

La dinamica e l’intervento dei soccorsi

L’impatto si è verificato lungo il tratto statale nei pressi dell’intersezione stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo a quattro ruote avrebbe impattato con la moto per poi proseguire la marcia senza arrestarsi. Sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al quarantatreenne. L’uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, dove gli sono stati riscontrati traumi e ferite in diverse parti del corpo.

Gli accertamenti e la ricerca del pirata della strada

I carabinieri sono intervenute per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e per gestire la viabilità nella zona interessata. Parallelamente sono state avviate le indagini per individuare l’autovettura coinvolta e risalire all’identità del conducente, anche attraverso l’eventuale analisi delle testimonianze e dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo la statale.