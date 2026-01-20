Le onde del mare hanno trascinato un’auto che si trovava nei pressi del porticciolo dell’Arenella. Inizialmente si pensava che vi fosse qualcuno a bordo della vettura, un Mitsubishi Pajero.

Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno controllato e verificato che nella vettura non c’era alcuno.

Lo stesso proprietario della vettura ha anche confermato che l’auto era parcheggiata e trascinata dal mare in tempesta. Recuperare la vettura al momento è pressoché impossibile ci sono onde molto alte.