Vettura in fiamme in autostrada

Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cappello a Palermo per spegnere un’auto data alle fiamme. Il rogo è stato, ma la vettura una Mercedes è stata danneggiata. L’auto era stata rubata da alcuni giorni.

Forse potrebbe una di quelle utilizzate per i furti commessi al bar tabacchi la Coccinella in viale Regione Siciliana o al Roy’s in via Sciuti. Vetture rubate e utilizzate come ariete per sfondare le vetrine. Sono ormai decine i colpi messi a segno con questa tecnica a Palermo e in provincia.

Incendio auto in autostrada a Bagheria

Un’auto a gasolio è andata in fiamme sull’autostrada A19, in direzione Palermo, all’altezza dello svincolo di Bagheria. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il Comune di Bagheria informa che l’incendio si è sviluppato intorno alle ore 13, all’altezza dello svincolo. Immediatamente dopo l’accaduto, sono state allertate le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, che sono prontamente intervenuti sul luogo dell’accaduto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Al momento, non si hanno informazioni precise sulle cause dell’incendio. «Si raccomanda agli automobilisti – scrivono in una nota – di prestare la massima attenzione e di procedere con cautela nel tratto autostradale interessato, al fine di evitare ulteriori disagi e garantire la sicurezza di tutti. Il Comune di Bagheria continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti non appena disponibili».

I passeggeri a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. Si sono formate lunghe code per entrare nel capoluogo a causa del restringimento per consentire ai soccorritori di intervenire.