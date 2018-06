A fuoco un autobus in via Tindari a Palermo, nella zona di Borgo Nuovo. Intorno alle 14 di oggi le fiamme si sono propagate nella parte posteriore del mezzo della linera 625, mentre il mezzo era fermo al capolinea in procinto di iniziare la corsa.

Il conducente ha aperto le porte e ha fatto scendere tutti i passeggeri.

Ancora da accertare le cause dell’incendio, anche se con molta probabilità sarebbe scaturito da un surriscaldamento.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati dagli impiegati dell’Amat, che hanno provveduto a domare tempestivamente le fiamme.

I pompieri hanno avuto difficoltà a raggiungere il posto a causa dell’intenso traffico provocato dalla chiusura del Ponte Corleone.