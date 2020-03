Un’autocisterna ha iniziato a perdere carburante in viale Regione Siciliana. Una situazione molto pericolosa che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Due squadre sono intervenute nei pressi dello svincolo di via Ernesto Basile, in una circonvallazione con pochissime auto, per cercare di evitare che si potesse innescare un incendio con conseguenze gravissime.

Un altro tir in questo momento sta bruciando al porto. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco.