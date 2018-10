Un incendio ha avvolto la scorsa notte in via Guadagna a Palermo un autocompattatore della Rap che stava svuotando i cassonetti di spazzatura nella zona di via Oreto.

Le fiamme hanno danneggiato il mezzo della società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune e nella zona si è sprigionata una coltre di fumo che è entrata fin dentro le abitazioni dei residenti.

Fortissima nella zona il cattivo odore di plastica bruciata che ha creato non pochi problemi ai residenti.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e che stanno accertando il motivo del rogo. L’azienda ha dei mezzi sempre risicati e questo incendio non potrà che avere ripercussioni sulla raccolta della spazzatura.