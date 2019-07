Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato nel Centro comunale di raccolta dei rifiuti gestito dalla Rap a Palermo.

Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute questa mattina in viale dei Picciotti per domare il rogo divampato all’interno di un compattatore per il cartone.

Ancora da accertare cosa abbia innescato le fiamme, ma dai primi accertamenti, sembrerebbe che si sia tratta di un cortocircuito.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che ha soccorso un operaio rimasto lievemente intossicato a causa delle esalazioni sprigionate dal fuoco.