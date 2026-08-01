La situazione dell’autostrada A 20 Messina Palermo è complessa, la sicurezza e la viabilità sono a rischio. Almeno questo pensano i Consigli comunali dell’area attraversata dall’arteria. In 20 hanno promosso unba vera e propria protesta.

Il documento di 20 Consigli Comunali

La protesta dei territori per le condizioni dell’autostrada A20 Messina-Palermo adesso arriva all’attenzione della Regione Siciliana. Il presidente del Consiglio comunale di Pettineo, Gianfranco Gentile, ha promosso una mozione consiliare indirizzata al presidente della Regione, Renato Schifani, e all’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, con l’obiettivo di sollecitare interventi urgenti per migliorare la sicurezza e la qualità del servizio lungo l’arteria autostradale.

Persistenti criticità

La mozione, già condivisa da numerosi Consigli comunali, denuncia le persistenti criticità che interessano la A20: illuminazione insufficiente o del tutto assente in diversi tratti e nelle gallerie, barriere di sicurezza non sempre adeguate agli standard attuali e disagi che incidono quotidianamente sulla sicurezza e sulla mobilità di migliaia di automobilisti.

Nel documento si chiede alla Regione di farsi promotrice di un confronto istituzionale con il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), Anas e i Comuni interessati, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico urgente finalizzato alla definizione di un cronoprogramma degli interventi. La mozione propone inoltre di valutare forme di ristoro economico o la sospensione del pedaggio per gli utenti che percorrono le tratte maggiormente interessate dai disservizi, fino al ripristino di condizioni di piena sicurezza e funzionalità.

Ecco chi ha aderito all’iniziativa

Hanno già aderito ufficialmente all’iniziativa i Consigli comunali di Pettineo, Capo d’Orlando, Cefalù, Castelbuono, Isnello, Oliveri, Pace del Mela, Brolo, San Fratello, Santo Stefano di Camastra, Torrenova, Mistretta, Castel di Lucio, Antillo, Furnari, Roccafiorita, Monforte San Giorgio, San Marco d’Alunzio, Mazzarrà Sant’Andrea, Pollina e San Mauro Castelverde. I Consigli comunali di Tusa e Motta d’Affermo sono invece in fase di approvazione della mozione.

Un tavolo tecnico per gli interventi e ristori per i Comuni

“L’ampia adesione registrata attorno a questa iniziativa – dichiara Gianfranco Gentile – dimostra come, di fronte a problematiche che riguardano la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo del territorio, le istituzioni locali sappiano mettere da parte le appartenenze politiche e lavorare insieme per obiettivi comuni. È un segnale importante di unità e responsabilità”. Gentile annuncia inoltre i prossimi passaggi istituzionali: “Dopo le interlocuzioni avute con gli uffici di diretta collaborazione dell’assessore regionale Alessandro Aricò, nelle prossime settimane incontreremo l’assessore insieme a una delegazione di amministratori locali firmatari della mozione. L’obiettivo è rappresentare le esigenze dei territori e ottenere impegni concreti per restituire agli utenti un’autostrada più sicura ed efficiente”.