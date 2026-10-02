A29 Palermo-Mazara: chiusure diurne dal 5 all’8 ottobre

Per consentire le ispezioni periodiche sul viadotto del fiume Delia, Anas ha predisposto limitazioni temporanee in provincia di Trapani al fine di monitorare lo stato delle strutture e garantire la sicurezza degli utenti.

Quando: Da lunedì 5 a giovedì 8 ottobre 2026.

Da lunedì 5 a giovedì 8 ottobre 2026. Orari del blocco: Fascia diurna tra le 8:00 e le 20:00 , in base alle esigenze dei tecnici.

Fascia diurna , in base alle esigenze dei tecnici. Tratto chiuso: Corsia in direzione Mazara del Vallo , tra lo svincolo di Campobello di Mazara (km 97,600) e quello di Mazara del Vallo (km 114,100).

Corsia in , tra lo svincolo di Campobello di Mazara (km 97,600) e quello di Mazara del Vallo (km 114,100). Direzione Palermo: Il transito verso il capoluogo rimarrà regolarmente garantito.

Il percorso alternativo

I veicoli diretti a Mazara dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Campobello di Mazara, immettersi sulla Statale 115 in direzione Mazara e rientrare successivamente in autostrada.

SS114 Orientale Sicula: passi avanti per il Ponte d’Agrò

Buone notizie sul fronte orientale. Si sono concluse positivamente le prove di carico statiche sul ponte d’Agrò (al km 35,100 della SS114), opera strategica a nove campate sulla fascia jonica messinese.

Il personale specializzato di Anas Sicilia ha testato la struttura posizionando mezzi pesanti sull’impalcato e registrando deformazioni perfettamente coerenti con il progetto. I dati verranno ora elaborati secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni: si tratta degli ultimi passaggi burocratici e di collaudo prima della definitiva riapertura al traffico.

Decoro e ambiente: sinergie e telecamere a Enna e Ragusa

La gestione della viabilità in Sicilia passa anche dalla tutela dell’ambiente e dal contrasto al degrado causato dal lancio di spazzatura. In quest’ottica, Anas ha avviato due importanti collaborazioni con le amministrazioni locali.

Pulizia straordinaria nell’Ennese

Nell’ambito di un accordo di cooperazione tra Anas e il Comune di Enna, si sono conclusi interventi straordinari di pulizia lungo le strade statali 561 e 117 bis. Le attività hanno richiesto più giornate di lavoro, restituendo decoro e migliori condizioni di vivibilità ai tratti interessati. Anas, ringraziando il Comune, ha rinnovato l’appello agli automobilisti affinché rispettino l’ambiente evitando di abbandonare sacchetti lungo le carreggiate.

Telecamere e sanzioni sulla SS194 a Ragusa

A Ragusa si passa invece alla linea dura contro gli incivili. Anas ha completato l’installazione di due sistemi di videosorveglianza in altrettante piazzole di sosta sulla SS194, note per essere bersaglio di scarichi illeciti di rifiuti solidi urbani. I dispositivi si trovano precisamente al:

Km 91,000 (lato destro)

(lato destro) Km 90,400 (lato sinistro)

Le telecamere sono state concesse in comodato d’uso gratuito al Comune di Ragusa. Sarà il Corpo di Polizia Municipale a gestire gli impianti, occupandosi direttamente delle attività di accertamento, dell’individuazione e del sanzionamento dei trasgressori.