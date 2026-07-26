Un incendio è divampato nei pressi dell’autostrada Palermo Catania all’altezza della zona industriale di Termini Imerese. Il fumo ha invaso le carreggiate. le fiamme hanno devastato due capannoni nella zona industriale e creato allarme nella cittadina termitana.

Coda di auto

Le auto sono rimaste bloccate in entrambe le direzioni. Dopo un quarto d’ora le vetture in direzione Palermo hanno potuto riprendere il viaggio. Quelle verso Catania sono, invece,. rimaste bloccate sotto il sole per un paio d’ore.

Danni nella zona industriale

Sono intervenuti i carabinieri nell’attesa de vigili del fuoco. Si sono formate lunghissime code. Le fiamme sono state circoscritte poco dopo l’ora di pranzo e la circolazione è ripresa gradualmente anche se le operazioni di spegnimento dell’incendio nell’area industriale sono proseguite per tutta la giornata