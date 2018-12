Bloccato dagli agenti della polizia stradale

La polizia di Stato ha arrestato, un giovane di 26 anni Antonio Molla. residente in Calabria accusato per trasporto di sostanze stupefacenti, bloccato in autostrada con 24 chili hashish e un chilo di cocaina.

Gli agenti della polizia stradale hanno bloccato al casello di Buonfornello un’automobilista a bordo di una Fiat Idea.

Nel corso dei controlli alla Lungaro gli agenti della squadra mobile hanno trovato un doppio fondo nella vettura con dentro la droga.

Per aprire il vano dove era nascosta la droga sono intervenuti i vigili del fuoco che con il flex hanno aperto l’auto e trovato la droga. Il corriere è stato portato nel carcere Pagliarelli.