Intensificati i controlli della Polizia Municipale sulle principali arterie cittadine: i servizi rientrano nella programmazione finalizzata a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada, prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi e contribuire a una mobilità urbana più sicura e ordinata. Dal 21 al 25 settembre le pattuglie hanno effettuato operazioni mirate al rispetto dei limiti di velocità e alle condotte di guida maggiormente incidenti sulla sicurezza stradale (guida con uso di cellulare), alla regolarità della sosta e dei veicoli, all’uso corretto del telefono alla guida e alla circolazione dei monopattini elettrici.

Nel dettaglio, nell’ambito dei controlli della velocità effettuati con apparecchiatura Telelaser TruSpeed, con contestazione immediata, sono stati svolti 3 servizi, nelle aree di viale Diana, via Pitrè e via Libertà. Complessivamente sono state accertate 18 violazioni dell’articolo 142 del Codice della Strada (mancato rispetto del limite di velocità).

Particolarmente intensa anche l’attività di controllo della sosta attraverso i servizi Lince Soste/Street Control. In 9 servizi, effettuati lungo l’asse compreso tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, sono stati elevati 427 verbali per violazioni degli articoli 157 e 158 del Codice della Strada (arresto, fermata, sosta). Nell’ambito degli stessi controlli sono state inoltre contestate 11 violazioni dell’articolo 80, comma 14, riguardanti la revisione dei veicoli, e 4 violazioni dell’articolo 193, relativo all’obbligo di assicurazione.

Tre servizi di Lince Traffic, svolti lungo via Regione Siciliana, in direzione Trapani e Catania, e lungo via Pitrè in direzione Regione Siciliana, hanno consentito di sottoporre a controllo 1.049 autoveicoli. Sono state rilevate complessivamente 1.147 violazioni al Codice della Strada, con 37 contestazioni effettuate nell’ambito dei controlli.

Continua anche l’attività di contrasto all’utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi durante la guida. Nel corso di 3 servizi con moto civetta, lungo il percorso compreso tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, sono state contestate 12 violazioni dell’articolo 173 del Codice della Strada, con applicazione della prevista sanzione accessoria del ritiro della patente nei casi accertati.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla mobilità elettrica. Due servizi, effettuati in via Libertà, hanno consentito di controllare 18 monopattini e di contestare complessivamente 22 violazioni della normativa prevista: 10 relative alla copertura assicurativa, 8 all’uso del casco, 3 alla mancanza della targa e 1 al trasporto di un passeggero.

A completamento delle attività, infine, sono state contestate ulteriori 16 violazioni relative ad altri articoli del Codice della Strada, tra cui gli articoli 180, 213, 172, 80, 126 e 100 (documenti di guida, sequestro cautelare e confisca amministrativa, obbligo cinture di sicurezza, revisione, validità patente di guida e targhe di immatricolazione).