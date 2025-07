Arriva l’avviso di conclusione indagini per l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e per l’imprenditrice Marcella Cannariato. La procura di Palermo ha notificato questa mattina il documento che prelude alle richiesta al Gip. A norma di legge la richiesta può essere di due tipi: archiviazione perché non è stato possibile dimostrare l’ipotesi di reato oppure richiesta di rinvio a giudizio e dunque di celebrare un processo. Ma la prassi consolidata fa pensare che all’avviso di conclusione indagini segua una richiesta di rinvio a giudizio avanzata al gip entro un paio di settimane.

Nessuna notifica al momento a Gaetano Galvagno

Al momento nessuna notifica sembra essere arrivata al Presidente dell’ars Gaetano Galvagno nonostante si tratti della medesima inchiesta in cui sarebbe indagato anche lui. L’ipotesi più probabile è che si tratti di due filoni diversi della medesima inchiesta. A farlo ipotizzare il fatto che l’avviso di proroga delle indagini ad Amata era arrivato a settembre del 2024 mentre a Galvagno a gennaio 2025. Su Galvagno, dunque, potrebbero esserci ancora indagini in corso.

L’assessore al turismo pronta a difendersi

L’assessore regionale al Turismo, per parte sua, sembra pronta a difendersi come già ieri aveva detto all’ansa negando l’eventualità di sue imminenti dimissioni. L’avviso di conclusione indagini che ipotizza il reato di corruzione nell’esercizio delle sue funzioni le permette ora di chiedere di essere ascoltata e spiegare le sue motivazioni.

Analoga situazione per Marcella Cannariato

Analoga la posizione di Marcella Cannariato, moglie di Tommaso Dragotto, patron di Sicily by Car, e vicepresidente della Fondazione Dragotto. Lei avrebbe assunto il nipote dell’assessore in un’altra società che gestisce. Perchè questo configuri un reato la Procura deve dimostrare lo scambi di utilità fra le due.

L’inchiesta stralcio

Non fanno parte di questa inchiesta le accuse a Galvagno, dunque ovvero i contributi per eventi culturali a fondazioni ed enti, in cambio di incarichi e consulenze per lo staff del presidente a cominciare dall’ex portavoce, Sabrina De Capitan.