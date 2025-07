Dopo le dichiarazioni di Luca Sabrdella, Commissario di Fratelli d’Italia in Sicilia, che lascia trasparire una analisi in corso sul caso Galvagno e Amata e non esclude decisioni nelle prossime ore, pur restando molto prudente, si sono scatenate le voci di pressing per chiedere le dimissioni soprattutto dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata.

Schifani smentisce: “Mai chiesto dimissioni”

A fronte delle notizie in base alle quali, riservatamente, il Presidente della regione avrebbe chiesto a Fratelli d’Italia di rimuovere l’assessore o convincerlo a farlo un passo indietro per evitare che lo stesso Presidente della regione si veda costretto a prendere lui una decisione, il governatore smentisce e precisa: “Contrariamente a quanto pubblicato da un quotidiano, non ho mai chiesto le dimissioni di Elvira Amata, ne queste sono all’ordine del giorno”.

Il Presidente resta in silenzio

Il governatore sceglie ancora di comunicare all’agenzia di stampa Ansa il suo pensiero come fatto anche da Luca Sbardella e con l’occasione risponde anche a chi lo accusa di aver perso una occasione già durante il dibattito d’aula scegliendo di restare in silenzio, seppur presente: “Sull’intera vicenda continuo a mantenere il doveroso riserbo istituzionale perché rispettoso nei confronti della magistratura ma anche dei colleghi che ricoprono autorevoli ruoli istituzionali” precisa in maniera chiara e diretta.

Schifani non lo ha chiesto ma FdI riflette

Anche se Schifani non lo ha chiesto fonti di partito confermano, invece, che fratelli d’Italia sta facendo una riflessione al suo interno. Una riflessione che potrebbe durare meno del pensabile: “A livello nazionale stiamo studiando il caso che coinvolge Gaetano Galvagno ed Elvira Amata” ammette il Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia Luca Sbardella.

“E’ fuori di dubbio che le indagini della Procura di Palermo non possono paralizzare il Parlamento siciliano, a prescindere dalle evoluzioni per i singoli indagati – sottolinea Sbardella che resta prudente sul da farsi – questo ovviamente non vuol dire andare avanti come se nulla fosse”.