è il professore Angelo Cuva

L’avvocato tributarista palermitano Angelo Cuva è stato nominato nel comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria. Lo ha deciso con decreto del vice ministro dell’economia e delle finanze Maurizio Leo.

Il comitato tecnico per l’attuazione della riforma tributaria, organismo che avrà il compito di predisporre i decreti legislativi di attuazione della legge di delega per la riforma fiscale approvata dal parlamento. Il comitato è composto da un comitato di coordinamento generale, da una segreteria tecnica e da commissioni di esperti in materia fiscale e tributaria.

Chi è l’avvocato Angelo Cuva

L’avvocato Angelo Cuva è presidente della camera avvocati tributaristi di Palermo, vice presidente dell’Uncat, docente di diritto tributario all’università di Palermo . In particolare Cuva farà parte della commissione di esperti per la materia della fiscalità regionale e locale. Gli altri avvocati designati dal Cnf sono Vittorio Minervini, Gianluca Gambogi, Lorenzo Del Federico, Raffaella D’Anna, Gianni Di Matteo e Paola Pregliasco.

Antinoro nuova dirigente generale del Turismo e Cono Catrini alla Certificazione

Maria Concetta Antinoro sarà la nuova dirigente generale del dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Lo ha deciso la giunta regionale nella seduta odierna che, contestualmente, ha assegnato il dirigente uscente Antonio Cono Catrini alla guida dell’Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea.

Ex assessore Armao guida il Cts

È Gaetano Armao il nuovo presidente della Commissione tecnica specialistica che si occupa di rilasciare le autorizzazioni in materia ambientale. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Renato Schifani insieme all’assessore al Territorio e ambiente Elena Pagana.

“È una nomina tecnica che tiene conto delle competenze di Armao sia come docente di diritto amministrativo che come economista” ha spiegato Schifani. Nello scorso maggio erano state modificate le regole della Commissione tecnica specialistica. L’obiettivo era velocizzare le procedure. Il presidente aveva criticato la vecchia gestione che non avrebbe soddisfatto le richieste degli imprenditori.