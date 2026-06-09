C’è una musica che attraversa confini, tempi e coordinate senza chiedere permesso. Una musica fatta di connessioni impreviste, di frammenti raccolti lungo percorsi lontani e ricomposti in nuove forme. Sabato 13 giugno alle 21:30 il PunkFunk di Palermo (Via Napoli 8/10) ospiterà Axel Moon, DJ, polistrumentista e produttore parigino che da anni costruisce il proprio linguaggio musicale tra mondi diversi.

La sua ricerca prende forma nell’incontro tra elettronica, psichedelia e sonorità tradizionali provenienti da culture differenti. Un percorso sviluppato nel corso di oltre dieci anni e condiviso anche attraverso i Ko Shin Moon, progetto elettro-psichedelico nato nel 2018 di cui è membro fondatore, con cinque album pubblicati e centinaia di concerti realizzati in diversi paesi.





Dietro la consolle, Axel Moon lavora come un esploratore sonoro: recupera registrazioni dimenticate, materiali nascosti tra archivi digitali, vinili e cassette, intrecciando elementi distanti tra loro in una narrazione musicale in continua trasformazione. I suoi dj-set si muovono liberamente tra tradizione e sperimentazione, alternando suggestioni psichedeliche, ritmi elettronici, edit, remix e produzioni originali.

Negli ultimi anni la sua attività dal vivo lo ha portato in numerosi contesti internazionali, dall’Europa all’Asia, attraversando città e scene differenti. Parallelamente continua il suo lavoro di ricerca e curatela musicale con emittenti come Radio Alhara, Radio Black Rhino e Rinse France, oltre a guidare l’etichetta Total Totem e collaborare come produttore e remixer con artisti provenienti da diversi paesi. Il dj-set in programma il 13 giugno al PunkFunk si inserisce in un percorso artistico in costante movimento, aperto a contaminazioni e nuove traiettorie sonore.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:30

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.