Babbo Natale regala pulizia. Sono stati rimossi i rifiuti che nessuno ripuliva da anni e si trovavano sul soppalco della cabina Enel di piazza Giulio Cesare allo “Stato Civile””.

E’ quanto dice Antonio Nicolao del Pd e vice presidente della prima circoscrizione che ha organizzato la pulizia della discarica sopraelevata.

Le parole di Nicolao

“Avevo scritto diversi mesi addietro al presidente della circoscrizione attraverso una mozione, proprio per chiedere di ripulire il tetto della cabina, ma purtroppo non si è riusciti a capire di chi fosse la competenza – aggiunge Nicolao – Anche questa iniziativa si collega alla voglia di un quartiere più sicuro e che siCura e grazie alla ditta Levantino, che ha omaggiato il mezzo adeguato e a un volontario il soppalco è stato ripulito e domani i rifiuti saranno rimossi dalla Rap così come concordato”. Sul tetto era stato depositato di i tutto: materassi, valige, abbigliamento utensili e i residenti dai propri balconi notavano anche la presenza di topi.

“Ci tengo molto a precisare – conclude Nicolao – che questa iniziativa è dedicata ad Aldo De Franchis scomparso qualche mese addietro, residente attivista e maestro del bon ton. Fu lui che mi aveva segnalato più volte la situazione e adesso al posto dei rifiuti è stata posizionata una pianta in memoria di Aldo”.

I rifiuti a Palermo

Rifiuti ammassati per le strade di Palermo. E’ questa la scena che si può notare in molti quartieri, dal centro alle periferie. Ci sono alcuni cittadini che giurano di aver visto i cassonetti sotto casa traboccare per tre giorni di fila, dal 24 al 26 dicembre scorsi. Un’infinità per un territorio così popolato. Ed inevitabilmente i problemi portano ad un proliferare di munnizza che finisce per traboccare nelle strade, creando vere e proprie mini discariche abusive.

Tra malcostume e servizio carente

C’è un doppio problema che si intreccia in giornate come queste. Da una parte sicuramente l’assetto del servizio di raccolta della Rap, la società del Comune di Palermo. La carenza di personale è ampiamente risaputa. Nelle giornate festive si a vita al progetto “Presenza a lavoro” che prevede su base volontaria a chi vuole lavorare un incentivo sull’indennità giornaliera. Ma questo da solo non può bastare. Anche per le feste portano anche ad un maggior consumo e quindi ad un aumento dei rifiuti a Palermo così come altrove. In più c’è sempre il fenomeno degli abbandoni scellerati. Insomma, problemi su problemi.

