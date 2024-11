Aggressione in via Lanza di Scalea

Dieci ragazzini arrivati a bordo di bici elettriche hanno picchiato con calci, pugni e bastoni un addetto alla sicurezza del circo Sandra Orfei che si trova in via Lanza di Scalea a Palermo.

L’uomo si era rifiutato di farli entrare

L’aggressione è scattata perché il vigilante non ha permesso loro di entrare e guardare gli animali nelle gabbie. L’uomo aggredito ha rifiutato le cure in ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che indagano per risalire agli autori del pestaggio.

Brutale aggressione ad Acireale, giovane pestato da baby gang

Un giovane di 27 anni è stato vittima di una brutale aggressione da parte di una baby gang ad Acireale, in via Felice Paradiso, nell’area del centro commerciale. Mentre passeggiava con la sua compagna, il giovane è stato accerchiato da un gruppo di circa dieci adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, tra cui anche alcune ragazze. Senza alcuna apparente provocazione, il gruppo si è scagliato contro la coppia, concentrando la propria violenza sul 27enne.

Il coraggioso intervento di un testimone

Un passante, testimone della scena, ha prontamente allertato le forze dell’ordine e si è interposto per difendere il giovane aggredito. Il suo intervento ha messo in fuga la baby gang. Gli agenti del Commissariato di Acireale, giunti sul posto, hanno trovato il 27enne in stato di semi-coscienza, seduto su un muretto, con il volto tumefatto e sanguinante, assistito dalla compagna sconvolta.

Soccorsi e indagini

Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania. I medici gli hanno diagnosticato diverse ferite, con una prognosi di dieci giorni. Le testimonianze raccolte sul posto hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Secondo i testimoni, quattro membri del gruppo hanno inizialmente spintonato il 27enne, per poi colpirlo ripetutamente con calci e pugni, anche quando era a terra inerme.

Identificazione e denuncia dei responsabili

Nonostante lo shock e le ferite riportate, il giovane ha sporto denuncia, fornendo una dettagliata descrizione dei suoi aggressori. Grazie a questa descrizione e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli agenti sono riusciti a identificare tre dei responsabili: due ragazzi di 14 anni e un 17enne. I tre minori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori per lesioni aggravate in concorso.

