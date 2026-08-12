Bagheria, agente fuori servizio salva due volte una donna dal suicidio

Gabriele Urzì di

12/08/2026

A Bagheria, l’11 agosto, una donna è stata salvata per due volte nel giro di pochi minuti da un agente della polizia penitenziaria che, pur libera dal servizio, non ha esitato a intervenire in una situazione di estremo pericolo. Un episodio che ha evitato una tragedia e che mette in luce il valore del senso del dovere anche al di fuori dell’orario di lavoro.

Una donna intenzionata a compiere un gesto estremo

Secondo quanto ricostruito, la donna si trovava in una condizione di forte vulnerabilità e aveva manifestato l’intenzione di compiere un gesto estremo. L’agente, Martina Nicosia, si è accorta della gravità della situazione e ha deciso di intervenire immediatamente, senza attendere l’arrivo dei soccorsi. Un’azione rapida e determinata che ha permesso di sottrarre la donna al pericolo imminente. Pochi istanti dopo, però, la situazione si è nuovamente aggravata: la donna ha tentato un secondo gesto suicidario. Anche in questo caso l’agente è riuscita a bloccarla, affrontando un momento di forte tensione e mettendo a rischio la propria incolumità. Durante l’intervento, Nicosia ha riportato un trauma alla spalla destra, successivamente accertato al pronto soccorso, con una prognosi di sette giorni.

L’arrivo dei soccorsi

Particolarmente significativo è il fatto che l’agente non si sia limitata a mettere in sicurezza la donna, ma sia rimasta accanto a lei fino all’arrivo delle forze dell’ordine e dei sanitari, cercando di rassicurarla e instaurando un rapporto di fiducia in un momento di profonda fragilità. Un comportamento che evidenzia non solo la preparazione professionale, ma anche una forte sensibilità umana.

Il ruolo della polizia penitenziaria

L’episodio conferma come il ruolo della polizia penitenziaria non si esaurisca all’interno degli istituti di detenzione: chi indossa quella divisa porta con sé un senso di responsabilità che va oltre il servizio attivo, traducendosi in attenzione, coraggio e disponibilità verso la collettività. Il gesto dell’agente Nicosia rappresenta un esempio di dedizione che merita di essere riconosciuto e valorizzato.