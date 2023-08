Commozione alle esequie, esposta una maglietta

Tante lacrime e commozione questa mattina per i funerali di Giovanni Fossile a Bagheria, rimasto vittima di un incidente stradale domenica scorsa sulla statale 626 nella Caltanissetta-Gela. Parenti e amici hanno voluto salutare il 28enne indossando una maglietta con la scritta “Ciao Giovanni” in un cuore. A dimostrazione del grande affetto che nutrivano per il giovane deceduto nel tragico incidente insieme alla fidanzata Eleonora Modica e un’altra ragazza, Arianna Ceccarelli che viaggiava su un’altra automobile coinvolta nello scontro. Momenti di sconforto tra i tanti amici del giovane, ancora erra palpabile l’incredulità per quanto accaduto.

“Smarrimento e dolore”

“Siamo uniti da sentimenti di smarrimento e di grande dolore insieme ai genitori Angela e Pasquale e al fratello Gaetano – ha detto don Filippo Custode, durante le esequie -. Giovanni era un ragazzo laborioso, gioioso e capace di aggregare tanti trasmettendo gioia”. A rendere omaggio al ragazzo e alla famiglia, presenti anche il sindaco Filippo Tripoli con altri esponenti dell’amministrazione comunale e tantissimi parenti e amici, tanto che la chiesa del Santo Sepolcro non è stata sufficiente a contenerli tutti. Il rito funebre trasmesso a circuito chiuso nel salone parrocchiale.

Il monito del prete: “Prudenza”

Ai giovani don Custode ha consegnato un monito: “Vale la pena di vivere la vita pienamente come ha fatto Giovanni senza esagerazioni, godendo della sua famiglia e degli amici nella prudenza”. A dimostrazione della sua maturità, Giovanni Fossile, considerato che il concerto al quale aveva partecipato con Eleonora era finito tardi, ha chiamato i genitori dicendo che sarebbe rimasto a dormire in un B&B per ritornare il giorno dopo così da evitare il buio della notte. Ma non aveva messo in conto il tragico incidente nel quale è stato coinvolto. Commovente l’intervento della mamma Angela che con grande emozione ha invitato tutti i giovani ad amare la propria famiglia.

