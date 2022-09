Nuova tranche dell’ampliamento a Bagheria di via Sant’Isidoro monte

Continua il lavoro tecnico del Comune per l’ampliamento dell’impianto di illuminazione a Bagheria, nel Palermitano, di via sant’Isidoro monte. In questi giorni la giunta guidata dal sindaco Filippo Tripoli ha approvato il progetto esecutivo inerente al secondo tratto dell’arteria dove si rende necessario un rifacimento dell’impianto oramai obsoleto oltre dispendioso sul piano energetico.

I fondi da dove arrivano

I lavori sono stati già finanziati attraverso il decreto dirigenziale dell’assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica con il quale è stato approvato l’avviso relativo alla presentazione di progetti da parte dei Comuni da finanziare con le risorse della misura dell’Asse 10 del Poc Programma di Azione e Coesione della Sicilia. Specificatamente per il Comune di Bagheria è stato previsto uno stanziamento pari a 122.914,26 euro , di cui all’incirca 100 mila da porre a base d’asta e la parte restante per somme a disposizione dell’amministrazione.

Gli interventi

I lavori consisteranno nella rimozione dei pali obsoleti e anche in parte non più funzionanti da tempo. La nuova illuminazione sarà a led, anche per consentire notevoli risparmi di risorse energivore per l’ente locale in tempi in cui il caro energia è pesantissimo. Il progetto esecutivo appena approvato prevede inoltre un adeguamento rispetto al prezzario unico regionale per i lavori pubblici, dal momento che i costi di molte materie prime sono notevolmente aumentati negli ultimi mesi.

Le progettazioni in itinere

Da tempo l’amministrazione comunale sta lavorando sul fronte in generale dell’illuminazione pubblica con diversi cantieri in essere e in via di progettazione. La scorsa estate furono allo stesso modo approvati lo schema di convenzione degli incarichi per diversi progetti: manutenzione straordinaria, efficientamento energetico della pubblica illuminazione esistente ed ampliamento dell’impianto della via Parisi”; manutenzione straordinaria, efficientamento energetico della pubblica illuminazione esistente ed ampliamento dell’impianto della via Sant’Isidoro monte primo tratto a partire da Villa Rammacca; ed infine manutenzione straordinaria, efficientamento energetico della pubblica illuminazione esistente ed ampliamento dell’impianto della via Sant’Isidoro monte terzo tratto a partire dall’area di ingresso a Monte Catalfano.