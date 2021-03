I controlli dei finanzieri della compagnia di Bagheria

I finanzieri della compagnia di Bagheria hanno scoperto due operai edili che percepivano il reddito di cittadinanza. I controlli sono scattati in un piccolo cantiere edile di ristrutturazione di un appartamento.

Il proprietario dell’abitazione non aveva effettuato le comunicazioni obbligatorie per l’assunzione degli operai e così per lui in quanto datore di lavoro, è stata elevata una sanzione amministrativa da 3.600 a 21.600 euro maggiorata del 20 per cento per aver impiegato “in nero” personale già percettore di reddito di cittadinanza.

I finanzieri hanno segnalato all’Inps la presenza dei due nuovi furbetti per far decadere dal beneficio.