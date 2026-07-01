Cresce l’attesa per “Eleganza in Scena” , l’evento di moda organizzato da Rosanna Fiorentino , in programma sabato 5 luglio nella splendida cornice di Villa Cattolica – Museo Guttuso di Bagheria.

Una serata esclusiva in cui moda, arte e musica si fonderanno in uno spettacolo di grande fascino, ispirato alle indimenticabili colonne sonore del Maestro Ennio Morricone , simbolo della cultura musicale italiana nel mondo.

Ancora una volta, Rosanna Fiorentino conferma la sua passione e la sua capacità organizzativa, dando vita a un evento curato nei minimi dettagli, dove eleganza, professionalità e valorizzazione del talento saranno i veri protagonisti.





A sfilare saranno le nuove collezioni delle talentuose stiliste

Rox Ant

Giusy Capuano Couture

Sabrina Polizzi , Nicorel

Ari & Ana Urban

che porteranno in passerella creazioni originali, espressione di ricerca, stile e alta sartorialità.





Ad arricchire ulteriormente la serata saranno gli interventi artistici di Alessandra & Alessandro Violino , di Amy D e della soprano Sonia Contino , che contribuiranno a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dello spettacolo.

La conduzione dell’evento sarà affidata ai giornalisti e conduttori televisivi Giusy Randazzo e Filippo Virzì , che accompagneranno il pubblico in un emozionante viaggio tra moda, cultura e spettacolo.





Fondamentale anche il contributo dello staff tecnico: il videomaker Davide Bandolo , Nando’s Foto per il servizio fotografico e Il Suono delle Tue Emozioni , che curerà il servizio audio, garantiranno un’elevata qualità tecnica all’intera manifestazione.

Eleganza in Scena si preannuncia come uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate bagherese, un evento pensato per celebrare il talento, la creatività e il fascino della moda italiana in una location d’eccezione, regalando al pubblico un’esperienza intensa e ricca di emozioni.

Un appuntamento da non perdere, dove ogni dettaglio contribuirà a trasformare una semplice sfilata in un vero spettacolo di arte, musica ed eleganza.

Giusy Randazzo

Luogo: Villa Cattolica , BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Prezzo: 0.00

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