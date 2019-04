Indagano gli agenti del commissariato di Bagheria

Una turista inglese di 36 anni è stata aggredita e palpeggiata da due giovanissimi di appena 16 anni nei pressi di un centro commerciale a Bagheria.

E’ successo, in base al racconto fatto dalla turista agli agenti del commissariato di Bagheria in via Catullo nei pressi del centro The Bagh.

La donna stava aspettando che il marito parcheggiasse l’auto e si trovava nei pressi dell’ingresso, quando è stata vittima delle attenzioni dei due giovanissimi che l’hanno palpeggiata più volte.

Incredula per quanto stava capitando la donna ha iniziato ad urlare e attirare l’attenzione di clienti e dipendenti del centro commerciale. Solo a quel punto i due ragazzini sono fuggiti.

A soccorrere la donna sconvolta alcuni passanti e clienti e gli agenti delle volanti del commissariato.

Indagini sono in corso per risalire ai due giovani sia grazie al racconto di alcuni testimoni e della stessa vittima e anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.