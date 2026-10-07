Sfuma a Balestrate il progetto di trasformare l’ex colonia marina, l’ecomostro sul lungomare ovest, in un hotel a 5 stelle di extra lusso. Lo comunicato il titolare della Firenze Touring srl, Maria Poma, società affidataria lo scorso anno del bando per la riconversione dell’immenso edificio in una nota indirizzata al Comune, con la quale viene annunciata ufficialmente l’impossibilità di proseguire l’iter per l’affidamento in concessione della struttura.

Poma, oggi amministratrice unica della società subentrata dopo la morte del marito, il noto imprenditore Andrea Bulgarella, ha spiegato che la decisione è arrivata proprio a causa del decesso del coniuge.

“La sua scomparsa ha determinato – scrive – la perdita della figura strategica, sia sul piano programmatico che esecutivo sulla quale si imperniavano l’offerta presentata e l’intera proposta di partenariato pubblico-privato per la trasformazione della colonia in struttura alberghiera”. Secondo il progetto iniziale sarebbero stati investiti oltre 23 milioni di euro per trasformare l’edificio in un albergo di lusso a cinque stelle, con 117 camere, 10 appartamenti, ristorante, lounge bar, piscina e spiaggia privata.

Nel frattempo, nel giugno 2025, la procedura era stata aggiudicata alla Firenze Touring per un investimento complessivo di 23.489.297,97 euro, nell’ambito di un partenariato pubblico-privato. Il Comune, nel settembre dello stesso anno, aveva dato mandato di proseguire l’iter verso la progettazione esecutiva e la successiva concessione dell’ex Colonia di Balestrate. A cambiare radicalmente il quadro è stata la morte di Andrea Bulgarella, avvenuta il 31 maggio 2025. Nella lettera, Maria Poma ricorda come il marito fosse amministratore unico e socio di maggioranza della società, sottolineando che la sua scomparsa ha lasciato la Firenze Touring “priva di legale rappresentanza” e ha imposto l’avvio di un complesso percorso di riassetto gestionale ed economico-finanziario.