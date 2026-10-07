Si chiama Sara Prati

A Caduta Libera è arrivata la vincita più alta mai registrata in una sola puntata. La campionessa Sara Prati, insegnante di matematica, ha portato a casa 260 mila euro nella puntata andata in onda il 6 ottobre 2026, firmando quello che, secondo quanto riferito da Tgcom24, è il primato assoluto nella storia del quiz condotto da Max Giusti.

Un risultato che ha trasformato una serata di gioco in un piccolo evento televisivo, complice anche l’attenzione crescente attorno al programma, finito in tendenza sui motori di ricerca nelle ore successive alla messa in onda.

Come ha vinto i 260 mila euro

La cifra record è arrivata grazie al gioco finale del programma, “Le 10 Botole”. Superata la prova sulla botola centrale, Sara Prati si è aggiudicata il bonus che ha fatto lievitare il montante fino ai 260 mila euro. Come sottolinea Libero, si tratta della prima volta che nel programma viene raggiunta una vincita di questo livello in una singola puntata.

Chi è Sara Prati

La protagonista di questa impresa non è un volto dello spettacolo, ma una professoressa di matematica della provincia di Alessandria, con una laurea in Matematica e una in Scienze politiche a indirizzo economico. Ha 54 anni ed è diventata campionessa del programma il 27 settembre 2026, iniziando da lì una striscia di puntate vincenti.

La sua preparazione, unita a una buona dose di lucidità sotto i riflettori, le ha permesso di resistere a lungo nel gioco, trasformandosi in una delle concorrenti più solide viste negli ultimi tempi al programma.

Il bottino totale e le parole di Max Giusti

La vincita del 6 ottobre si aggiunge a quanto già accumulato nelle puntate precedenti. Nel complesso, in dieci puntate da campionessa, Sara Prati ha raccolto un totale di 440 mila euro, dopo aver conquistato, tra l’altro, 170 mila euro nella puntata del 4 ottobre. Numeri che la collocano tra i concorrenti più premiati nella storia recente del format.

A commentare l’impresa è stato lo stesso conduttore. “Sara è fortissima!”, ha dichiarato Max Giusti, elogiando la campionessa e sottolineando come rappresenti al meglio le tante insegnanti che ogni giorno portano cultura e conoscenza tra i banchi di scuola. Visibilmente emozionata, la professoressa ha ammesso di faticare a rendersi conto di quanto appena accaduto.

Resta ora da capire se la corsa di Sara Prati proseguirà nelle prossime puntate, con la possibilità di ritoccare ulteriormente un primato che, al momento, porta il suo nome.