Mentre la tensione resta alta in visata dei ballottaggi soprattutto ad Agrigento dove le tensioni interne alla coalizione di governo restano importanti, i centristi di No0i Moderati fanno un passo avanti e dichiarano la loro intenzione.

Noi Moderati sostiene Alonge

“Noi Moderati sosterrà Dino Alonge nella sua corsa a sindaco di Agrigento” si legge in una nota firmata da Massimo Dell’Utri coordinatore di Noi Moderati in Sicilia e Sottosegretario agli Esteri.

Si tratta di una scelta che guarda al valore dell’Unità della coalizione e che i centristi sperano apra la strada al ritrovamento proprio di questa unità che sembra persa soprattutto ad Agrigento “E’ questa l’indicazione che daremo al ballottaggio e che prende in considerazione non solo le capacità politiche e le competenze di Alonge ma anche il valore dell’unità del centrodestra che per tutta la coalizione dovrebbe rappresentare un punto di riferimento” conclude la breve nota carica, però, di significato politico.

Rilanciare il dialogo costruttivo

Ieri da Caltanissetta era stata la Lega a lanciare un messaggio di nuova ricerca dell’Unità ma non senza prima aver rivendicato le scelte precedenti e i risultati del partito nell’isola a prescindere dal risultato della coalizione nel suoi complesso.

Solo dopo aver ribadito questi concetti, i deputati nazionali e regionali avevano spezzato la famosa lancia della pace. La Lega siciliana rimarca la posizione ferma “a rilanciare il dialogo costruttivo con le forze alleate del centrodestra, negli interessi degli impegni assunti con il programma di governo nei confronti dei siciliani. Al rispetto nei confronti degli alleati deve coincidere analogo atteggiamento nei confronti della Lega che non si è mai sottratta, in tutti i suoi organi di governo nazionali e regionali, a garantire un’azione concreta e finalizzata a far raggiungere risultati positivi al governo Schifani”

Una occasione per ribadire che “l’idea di chiudere la legislatura anticipatamente è semplicemente una barzelletta raccontata da certi agitatori seriali e di mestiere. Non saranno loro a dettare i tempi ma lo farà questa maggioranza che ha avuto la fiducia dei siciliani”.

Un apertura sì, dunque, ma non senza punzecchiature che non rasserenano. Ora ci prova Noi Moderati a fare un passo avanti

Nella foto Dino Alonge, l’altro candidato del centrodestra Luigi gentile sponsorizzato dalla Lega e uscito di scena e il contendente al ballottaggio Michele Sodano