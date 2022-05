"Mi voteranno perchè parlo papale papale"

“Al ballottaggio vinco io. Sì, perché la gente secondo me, a quel punto, andrà a votare il candidato che sta parlando papale papale. Non sto parlando di titoli di, fondi comunali ed europei. Sto parlando papale papale, di quello che voglio fare da Sindaco”. Nel caso in cui questa ipotesi si verificasse, Cammarata vorrebbe sfidare un “vecchio amico”. Ecco a chi si riferisce il candidato Sindaco. Nel 2012, alle elezioni amministrative, Cammarata si candidava nella lista Amunì di Fabrizio Ferrandelli. “Onestamente parlando, al ballottaggio mi piacerebbe sfidare Fabrizio Ferrandelli, anche perché ci conosciamo da tempo”. Cammarata racconta un retroscena: “Appena ho visto il mio volantino elettorale mi ha detto, mi hai fregato”.