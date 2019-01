Il mercato invernale non è mai stato così caldo: ad alzare le temperature è senza dubbio Mario Balotelli. L’attaccante azzurro è in rottura netta con il Nizza ed è certo che lascerà i rossoneri francesi in questa finestra di calciomercato. Su di lui è importante l’interesse del Marsiglia che sarebbe vicino a concludere l’affare.

Ma nelle ultime ore c’è stato un risvolto che coinvolgerebbe anche i rosanero di Stellone e il Genoa di Prandelli: i rossoblu sono sempre più vicini alla cessione di Piatek al Milan, che deve sostituire Higuain in direzione Chelsea. Motivo per cui Prandelli avrebbe fatto una richiesta precisa a Perinetti: SuperMario Balotelli.

L’attaccante ex Inter e Milan è la prima scelta dell’allenatore che lo ha già allenato in nazionale. C’è un però: Raiola, agente del calciatore, avrebbe già dato la sua parola al Marsiglia e per via anche di questioni economiche (Balo percepirebbe 2 milioni netti in sei mesi) non vorrebbe far sfumare l’affare.

E’ qui che entrano in gioco i rosanero: qualora Balotelli dovesse firmare con il Marsiglia, Nestorovski sarebbe l’alternativa. Perinetti gode di ottimi rapporti con il Palermo e avrebbe già chiesto informazioni a Foschi. Di fronte ad un’offerta importante di circa 7 – 8 milioni di euro, i siciliani vacillerebbero parecchio. A quel punto si dovrebbe pensare a un sostituto: il Genoa offrirebbe Lapadula, ma il calciatore forte anche di offerte dalla Serie A non gradirebbe per niente la cadetteria.

Ecco che si potrebbe riaprire la pista Damascan: attaccante promettente della Moldavia e del Torino. Difficili le piste che portano a Trotta o a Ceravolo. Nestorovski dal suo canto farebbe fatica a rifiutare un’offerta così importante sia economicamente che tecnicamente. Il Genoa è un club importante e la Serie A alletta il calciatore.