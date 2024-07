Alcuni bambini puliscono una villa comunale

Una bella lezione di educazione civica, questa volta arriva dai bambini. Nessun insegnante, nessun adulto, solo la spontaneità di una giovanissima che, mossa da senso civico e rispetto per l’ambiente, decide di pulire la fontana del “Giardino Oscuro” di via Giovanni Campolo a Palermo. L’iniziativa, partita da una bambina, ha scatenato una vera e propria rivoluzione tra i piccoli frequentatori della villa comunale a cui poi, si sono aggiunti anche i genitori.

Un gioco di squadra

Tutto è cominciato per gioco, poi si è trasformato in un’azione di impegno sociale. Un gesto semplice ma significativo: armata di un bastoncino, la bimba ha iniziato a ripulire la fontana del parco, rimuovendo bottiglie, bicchieri e foglie che deturpavano lo spazio. Il suo gesto non è passato inosservato, ben presto altri bambini si sono uniti, diventando un gioco di squadra con una sola missione: ripulire l’area dalla spazzatura.

Il grande senso di responsabilità dei giovani ha coinvolto anche gli adulti. La loro azione non si è limitata solo alla fontana, ma si è estesa agli spazi circostanti, riportando l’ordine all’interno della villetta frequentata spesso da bambini, famiglie e cittadini accompagnati da animali.

La reazione social

“Leggere notizie come queste mi fa pensare che c’è ancora speranza” – scrive un utente -. Una speranza che tentenna nella maggioranza dei cittadini ma che a volte ritorna.

Un episodio che ha meravigliato tutti, tranne chi è abituato a vedere quotidianamente storie simili: “Avendo vissuto metà della mia vita negli Stati Uniti e avendo tirato su una figlia lì, vi dico che nelle scuole americane s’insegna ai bimbi l’amore per l’ambiente e, insieme ai genitori, si vanno a pulire i pochi detriti esistenti sulle spiagge e nei parchi. Dovunque si va, si pulisce e si migliora il sito. Qui invece sembra essere qualcosa di straordinario, da eroi controcorrente. Purtroppo.” – scrive un’altra utente -.

Cittadino pulisce un parcheggio, la reazione sui social dei cittadini, “Un esempio di senso civico”

Un gesto semplice, ma di grande impatto simbolico quello di un cittadino di Altavilla Milicia che, armato di ramazza e cestino, ha pulito il parcheggio comunale adiacente al lido Passi beach. L’iniziativa, documentata dalle foto pubblicate sui social ieri, 26 giugno, da alcuni utenti, ha acceso un dibattito sulla cura del bene pubblico e sulla responsabile individuale. L’uomo, ripreso da una fotografia intento alla pulizia della zona, ha deciso di prendersi in carico la pulizia dell’area, dimostrando senso civico e responsabilità che ha suscitato l’ammirazione di molti.

La simbolica azione dell’uomo è stata elogiata, da un lato, dai concittadini come esempio di senso civico e di amore per il proprio territorio, dall’altro ha sollevato interrogativi sulla gestione degli spazi comuni da parte dell’amministrazione pubblica.

“Ammirevole il gesto di questo signore – commenta Vincenza Guarnuto – ma mi chiedo, considerato che il parcheggio è comunale e costa anche un bel po’, perché il comune non pensa a ripulire e renderlo decorso e pulito“. La cittadina ha inoltre fatto presente, che il parcheggio, soprattutto nel fine settimana, diventa un’area caotica con macchine parcheggiate in maniera disordinata, rendendo quindi difficile l’accesso ai mezzi di soccorso.

Like this: Like Loading...