Domenica 7 giugno 2026, alle ore 21, presso la sala Strehler del teatro Biondo in via Roma 258, a Palermo, andrà in scena lo psicodramma in atto unico “Bambole”, scritto e diretto da Alberto Cordaro, per una produzione dell’Associazione culturale Labe laboratorio espressivo.

In scena Antonella Scalici ed Eva Picciotto.

Anni ’70. Clara e sua sorella Lucia vivono nella grande casa che fu un tempo dei loro genitori. Come in una magione isolata dal mondo, le due donne subiscono ancora l’influenza della madre in un momento unico di catarsi che lascia agli spettatori notevoli spunti di riflessione.





Traendo spunto dal teatro delle origini, lo psicodramma performativo crea un particolare processo di identificazione tra la vicenda ed il pubblico in sala.

L’autore, Alberto Cordaro, dal 2009, ha creato e conduce il LABE, laboratorio espressivo teatrale a Palermo, e “Bambole” è il quarto psicodramma che porta in scena. Tra gli ultimi spettacoli realizzati come autore e regista: “Zenit”, “Rabbia”, la commedia brillante “Lezioni di eros”, ed il giallo “A present for You”.

Durata: 70 minuti circa.

Biglietto euro 12.

Info e biglietti: labeculturale@gmail.com.

Viste le tematiche trattate, lo spettacolo è sconsigliato ai minori di anni 14, ma si rivolge ad un pubblico generalista.

Luogo: Teatro Biondo, Via Roma , 258, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Prezzo: 12.00

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