Gli agenti della polizia di Stato e i vigilanti della Sicurtransport hanno scoperto il terzo bancomat manomesso con tanto skimmer, per copiare i danti della banda magnetica e di telecamerina piazzata sopra la tastiera che riprendeva i numeri del pin digitati dagli ignari clienti che si vedevano così clonata la carta.

L’erogatore di banconote si trova in via Vittorio Emanuele nella gelateria Ciuri Ciuri.

Questa pomeriggio il sopralluogo e la scoperta della manomissione e della telecamere che riprendeva i clienti mentre digitavano il numero.

Con un apparecchio si copiavano i dati della carta. Il pin veniva ripreso dalla telecamere e il gioco era fatto.

Sono in corso indagini per verificare da quanto il marchingegno era in funzione. A scoprirlo un cliente che ha notato che il bancomat non rilasciava lo scontrino. Sono arrivati i vigilanti della Sicurtrasport che hanno scoperto la manomissione.

Altri due casi erano stati scoperti. Uno in corso Vittorio Emanuele e un altro in via Maqueda.