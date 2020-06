Banda del buco in azione a Palermo. Alcuni ladri sono entrati nella rivendita di tabacchi di un distributore di carburante facendo un grosso buco nel muro nella parte posteriore dell’attività, dove si trova il bagno, e sono scappati poco dopo con 3 mila euro in contanti e oltre 50 stecche di sigarette.

Un furto è stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì in un impianto Eni di viale Regione Siciliana, non lontano da via Belgio.

Il titolare del distributore sarebbe stato svegliato la notte stessa dal sistema d’allarme. Immediatamente si sarebbe vestito per raggiungere l’attività, ma al suo arrivo la banda di ladri era già fuggita con il bottino. Poco dopo sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per constatare quanto accaduto e acquisire le immagini della videosorveglianza.

Le telecamere potrebbero aver ripreso l’arrivo dei ladri e il mezzo sul quale hanno caricato la refurtiva prima di fare perdere definitivamente le proprie tracce. A indagare sull’accaduto per cercare di risalire all’identità dei responsabili sono gli agenti della sezione investigativa del commissariato di polizia San Lorenzo.