Un piano studiato nei minimi dettagli ha permesso a una banda di ladri di mettere a segno un furto la scorsa notte a Palermo. I malviventi hanno preso di mira una tabaccheria situata in via Marchese di Villabianca, all’altezza di largo Primavera facendo un buco nella parete del bar adiacente.

L’azione criminale è iniziata con l’irruzione nel bar “Cremoso”. Una volta dentro, i ladri si sono aperti un varco nelle pareti o nelle strutture divisorie per accedere alla rivendita di tabacchi confinante. Secondo le prime stime, il bottino complessivo tra gratta e vinci, contanti prelevati dal registratore di cassa e numerose stecche di sigarette sfiorerebbe i 10 mila euro, anche se il conteggio preciso è ancora in corso.

A scoprire quanto accaduto sono stati i titolari e i dipendenti delle due attività alla riapertura mattutina. Davanti ai locali messi a soqquadro e al buco nel muro, è scattata immediatamente la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile per effettuare i rilievi tecnici e cercare tracce utili all’identificazione dei responsabili.

Dalle prime indagini è emerso che la banda, composta probabilmente da due o tre persone, ha agito oscurando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Una volta neutralizzati gli occhi elettronici, il gruppo ha svuotato gli scaffali in pochi minuti.

Gli investigatori ipotizzano la presenza di un quarto complice rimasto all’esterno con il motore acceso, pronto a garantire una fuga rapida dopo aver caricato la refurtiva su un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Al vaglio dei carabinieri ci sono ora le testimonianze di alcuni residenti della zona, che potrebbero aver udito rumori sospetti o notato movimenti insoliti durante le ore notturne in largo Primavera.