Ripulito il cimitero dei Belmonte Mezzagno

Furto di grondaie al cimitero di Misilmeri nel Palermitano. Dopo avere ripulito il camposanto della vicina Belmonte Mezzagno dove sono state portate via circa 50 grondaie in rame adesso nel corso della notte sono stati rubati i canali in metallo nelle cappelle gentilizie nel cimitero di Misilmeri di contrada Roccapalumba.

“Un fatto molto grave”, come confermato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Rizzolo. Ad accorgersi del furto sono stati ieri i dipendenti comunali in servizio al cimitero che hanno informato dell’accaduto il sindaco, Rosario Rizzolo. “Qualcuno si è introdotto all’interno e utilizzando una delle scale ha smontato molte delle grondaie delle cappelle gentilizie”.

I dipendenti pubblici del settore cimiteriale, hanno presentato denuncia ai carabinieri.

Furto al cimitero di Belmonte Mezzagno

Nuovo furto di grondaie di rame al cimitero di Belmonte Mezzagno (Palermo). La scorsa volta i ladri avevano ne avevano portate via una trentina, adesso ne sono sparite altre quindici. Un grosso danno per il camposanto del piccolo centro del palermitano.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Misilmeri. I ladri sono entrati in azione di notte e hanno potuto lavorare senza essere disturbati. Tra l’altro nel cimitero non c’è un sistema di videosorveglianza.

È possibile che qualche aiuto ai militari possa arrivare da qualche telecamera piazzata in zona che possa avere ripreso l’arrivo del mezzo utilizzato dai ladri per portare via le tante e ingombranti grondaie rubate.

Pochi giorni fa l’altro furto al cimitero

Alcuni giorni prima, come già accennato, i ladri avevano portato via trenta grondaie in rame dallo stesso cimitero. Hanno agito indisturbati nell’area cimiteriale dove non ci sono telecamere. Il colpo agli autori frutterà non poco visto il valore del rame. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Furto al circolo Arci all’Albergheria

Furto al circolo Arci all’Albergheria a Palermo. Preso di mira il centro Arci Porco Rosso che si trova in via Casa Professa. I ladri hanno divelto l’ingresso e hanno rovistato nelle stanze portando via un impianto di amplificazione, strumenti musicali e altri oggetti. Il danno è da quantificare.

Auto contro la vetrina del negozio Giglio Piccolo, maxi furto e ingenti i danni

Furto nel negozio Giglio Piccolo in piazza Mordini ad angolo con via La Farina, a Palermo. I ladri hanno rubato una Fiat 500 e una Giulietta e hanno usato le auto come ariete.

Hanno sfondato la vetrina e hanno portato via abbigliamento e merce da quantificare. Ingenti i danni provocati dall’azione dei malviventi. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i rilievi e cercato tracce utili per risalire agli autori. Le due auto sono state ritrovate bruciate allo Zen in via Capparozzo.

Furto con spaccata in un negozio in via Lincoln

Nuovo furto con spaccata ai danni di un esercizio commerciale a Palermo. Ad essere preso di mira la scorsa notte in via Lincoln un negozio gestito da un commerciante cinese. I ladri hanno spaccato la vetrina e portato via la cassetta di sicurezza con mille euro e poi hanno portato via anche merce esposta. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere ripreso i ladri in azione.

Due esercizi commerciali presi di mira. Il primo un supermercato in via dello Spezio. Qui i ladri hanno spaccato l’ingresso e portato via circa 400 euro trovati in cassa e generi alimentari di ogni tipo. Il danno è da quantificare. Altro colpo il negozio di gastronomia siciliana in via generale Arimondi. Anche qui è stata spaccata la vetrina e i ladri hanno portato via soldi e generi alimentari. Sui due colpi sono in corso indagini di carabinieri e polizia di Stato.