Furto al cimitero di Belmonte Mezzagno (Palermo). I ladri nella notte hanno portato via trenta grondaie in rame. Hanno agito indisturbati nell’area cimiteriale dove non ci sono telecamere.

Il colpo agli autori frutterà non poco visto il valore del rame. Le indagini sono condotte dai carabinieri.