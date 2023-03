Colpi con la tecnica della spaccata anche a Termini Imerese. I ladri hanno mandato in frantumi le vetrine di due tabaccherie. I colpi sono stati messi a segno in piazza Alcide De Gasperi, presso la tabaccheria Grispino.

Qui, con un grosso blocco di tufo, di oltre 25 chili, i ladri hanno mandato in frantumi la vetrina. I due malviventi, incappucciati, si sono introdotti nel locale e hanno portato circa 600 euro in cassa. Poi i due ladri si sono dati alla fuga a bordo di una utilitaria.

L’altro colpo è stato messo a segno nella parte bassa della città presso la Tabaccheria Bova, in corso Umberto e Margherita. I ladri per introdursi nel locale hanno spaccato la vetrata di via Denaro Pandolfini.

Qui il bottino è stato di 4 stecche di sigarette, circa mille gratta e vinci e due contenitori in plastica con circa 500 euro a monete.

