Banda spacca vetrine in azione a Palermo. Il colpo è stato messo a segno nel negozio della Rinascente nella centralissima via Roma. I ladri sono riusciti a portare via gioielli.

Il bottino è da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini della zona. I ladri hanno sfondato la vetrina con una Fiat Panda rubata. Hanno mandato in frantumi il vetro e sono riusciti ad arraffare soprattutto oggetti preziosi.

Banda spacca vetrine, i precedenti

I colpi con questo metodo si susseguono. L’ultimo assalto precedente a quello odierno della banda spaccavetrine ha fatto registrare due furti nel giro di appena 24 ore nel locale T’up Burger di via Roma: sono stati gli stessi proprietari a denunciare quanto è accaduto tramite un post pubblicato sui social. Entrambi i colpi sono stati ripresi dalle telecamere: nei video, che sono stati consegnati alla polizia, si vedono i ladri in azione e gli investigatori stanno cercando di risalire alla loro identità.

La prima effrazione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì: un malvivente avrebbe cercato di forzare il portone d’ingresso ma, non essendo riuscito nel suo intento, poco dopo sarebbe tornato con un complice, anche perché il sistema d’allarme non era entrato in funzione. I due avrebbero portato via i contanti nella cassa e qualche utensile da cucina.

«La notte successiva hanno spaccato la vetrina con un martello – racconta Tancredi Ficano, uno dei proprietari – rubando poche decine di euro. Più del danno materiale siamo preoccupati perché i ladri sono entrati in azione due volte in una settimana e per il fatto che anche altri locali vicini hanno dovuto subire lo stesso trattamento».

Nei giorni scorsi nel mirino della banda della spaccata erano finiti un panificio di via Bernabei e il ristopescheria «da Mare» di via Sciuti.

Furto anche in un negozio di Corso dei Mille

Furto anche nel negozio Tuzzolino in corso dei Mille a Palermo. I ladri sono entrati nell’esercizio commerciale che vende prodotti ortopedici. Sono stati i titolari ad accorgersi dell’effrazione alla porta d’ingresso.

E’ in corso l’inventario di cosa hanno rubato i ladri. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

