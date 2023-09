Fiamme attive in via San Ciro e via Belmonte Chiavelli

Palermo è avvolta da una cintura di fuoco. Dopo i roghi segnalati in viale Regione Siciliana e in via San Ciro, a Brancaccio, un nuovo incendio viene segnalato in via Messina Marine, nel tratto compreso fra il porticciolo della Bandita e l’ex fabbrica di mattoni nei pressi del parco Libero Grassi. Secondo quanto raccontano alcuni residenti, le fiamme sarebbero divampate nei pressi di un cannetto, per poi coinvolgere un camion abbandonato ed alloggi di fortuna posizionati da alcune persone senza fissa dimora.

Lo Nardo: “Morti due cani”

Purtroppo, a causa delle fiamme, hanno perso la vita due cani che vivevano insieme ai senzatetto. A spiegarlo è la consigliera della II Circoscrizione Emanuela Lo Nardo. “Bandita ed Acqua dei corsari si trovano dentro la morsa di un fuoco indomabile. Sono ore di panico quelle che stiamo vivendo. Stanno lottando tutti; forze dell ordine, protezione civile, cittadini. Chiunque si è mosso per salvare il salvabile. Si temono parecchi danni ad alcune abitazioni poiché il fuoco è arrivato fino a lì. Purtroppo hanno perso la vita anche alcuni animali – commenta -. La nostra circoscrizione brucia tra la prima tragedia ieri sera a Brancaccio per continuare oggi con la Bandita e l’area di Acqua dei Corsari”. Fiamme che stanno interessando infatti altri territori della II Circoscrizione, come via San Ciro e via Belmonte Chiavelli. Luoghi sui quali è in corso l’intervento dei vigili del fuoco.

