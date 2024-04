Bar storici nel mirino a Palermo, con due colpi uno dietro l’altro la scorsa notte. Ladri in azione nel bar pasticceria Josè in via Messina Marine a Palermo. I ladri hanno scardinato la porta d’ingresso e si sono portati via il registratore di cassa e pare anche alcolici.

La scoperta è stata fatta questa mattina dai titolari quando hanno aperto l’esercizio commerciale. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno ascoltato il titolare e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio e della zona per risalire agli autori.

Furto nella notte al Bar Santoro in piazza Indipendenza

Furto la scorsa notte nel bar pasticceria e gelateria Santoro in piazza Indipendenza a Palermo. I ladri hanno scassinato la porta d’ingresso e hanno razziato soldi che si trovavano in cassa e altri prodotti. Hanno anche banchettato.

Il furto è stato denunciato dai titolari non appena hanno aperto l’esercizio commerciale. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno ricercando gli autori grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza del locali e quello nelle vie adiacenti.

Furto con spaccata in un ristorante in via Alcide De Gasperi

Qualche settimana fa un ladro era entrato nel ristorante Santoro in piazza Alcide De Gasperi a Palermo. Ha spaccato la vetrina provocando gravi danni da migliaia di euro per portare via solo un tablet. Le indagini sono condotte dalla polizia.

L’allarme è stato lanciato dal titolare che aveva ricevuto una notifica dal sistema di allarme. Il terzo colpo subito nel giro di pochi mesi.

Secondo quanto ricostruito erano all’incirca le 2.30 quando, come ripreso dalle telecamere, un uomo incappucciato che indossava un paio di jeans e un giubbotto verde ha iniziato a prendere a calci la porta d’ingresso.

Il colpo al Fai da thè

L’ultimo colpo con le stesse modalità risale a una decina di giorni fa. Nel mirino il negozio “Fai da thè” di via Maletto, nel centro storico, colpito alla vigilia del quarto anniversario dopo l’apertura.