Passa la linea del Palermo FC

La delibera è passata. Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato l’atto relativo alla nuova convenzione tra il Comune e il Palermo FC per la riqualificazione e la gestione dello stadio Renzo Barbera. Con quel voto, amministrazione e Aula hanno completato tutti gli adempimenti di propria competenza.

La nota del sindaco e della vicesindaca

Sull’esito del voto sono intervenuti con una dichiarazione congiunta il sindaco Roberto Lagalla e la vicesindaca e assessora al Bilancio e al Patrimonio Brigida Alaimo.

“Esprimiamo il nostro ringraziamento alla Presidenza del Consiglio comunale, al Segretario Generale, al Ragioniere Generale, a tutti i consiglieri comunali e agli uffici dell’Ente per il lavoro svolto che ha consentito l’approvazione della delibera relativa alla nuova convenzione tra il Comune di Palermo e il Palermo FC per la riqualificazione e la gestione dello stadio Renzo Barbera”, si legge nella nota.

Il messaggio è rivolto poi direttamente alla città: “Desideriamo rivolgerci innanzitutto alla città e ai tantissimi tifosi rosanero, perché il voto espresso oggi rappresenta un passaggio di grande rilievo per il futuro dello stadio Renzo Barbera e, più in generale, per lo sviluppo della nostra città. L’approvazione della delibera consente infatti anche di rispettare le tempistiche previste per la presentazione della documentazione richiesta dalla FIGC nell’ambito del percorso di candidatura dell’impianto a Euro 2032, un’opportunità strategica che Palermo intende perseguire con determinazione nell’interesse dell’intera comunità”.

Cosa recepisce l’atto approvato

Nella dichiarazione viene chiarito anche il contenuto della delibera: “L’atto approvato dall’Aula recepisce le integrazioni e gli approfondimenti condivisi nel corso dell’incontro svoltosi il 29 luglio tra l’Amministrazione comunale, i competenti uffici e i rappresentanti del Palermo FC, dando piena attuazione agli impegni assunti in quella sede e confermando la volontà dell’Amministrazione di definire il nuovo rapporto convenzionale in uno spirito di collaborazione, trasparenza e rispetto reciproco”.

Il passaggio che resta aperto: il Pef asseverato

C’è però una condizione che sospende ancora la chiusura definitiva della partita. La sottoscrizione della nuova convenzione resta subordinata alla presentazione di un nuovo Piano economico-finanziario asseverato, coerente con i contenuti della delibera approvata.

Quel documento costituirà il presupposto per il successivo esame e per la conseguente deliberazione da parte del Comune.

Su questo punto Lagalla e Alaimo hanno indicato la strada: “Con l’approvazione odierna l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale hanno portato a compimento tutte le attività e gli adempimenti di propria competenza, nel pieno rispetto del percorso condiviso con la società e dalle scadenze fissate da FIGC e UEFA”.

E hanno aggiunto: “Confidiamo che anche i successivi passaggi possano essere completati con la medesima tempestività, così da giungere alla sottoscrizione della nuova convenzione e consentire al Palermo FC di procedere con gli investimenti programmati per la riqualificazione dello stadio Barbera, nell’interesse della città, dei tifosi e della valorizzazione di un’infrastruttura strategica per Palermo”.

Assessore Anello: “Risultato storico, frutto di un lavoro di squadra”

Alessandro Anello, assessore allo sport: “L’approvazione della delibera sullo stadio Renzo Barbera è l’ultimo tassello di un iter amministrativo lungo e complesso che dà oggi la possibilità alla città di presentare alla Federazione italiana giuoco calcio e poi di conseguenza alla Uefa la documentazione necessaria per candidare Palermo a Euro 2032. E’ un risultato storico, frutto di un lavoro di squadra che in soli dieci mesi ha prodotto praticamente un miracolo. La riqualificazione dello stadio, progetto da 380 milioni di euro, darà un volto nuovo sia all’impianto di viale del Fante che alle aree circostanti, garantendo sviluppo economico e lavoro per i prossimi anni. Uno straordinario investimento per il futuro della città, un sogno che si realizza per i palermitani. Ringrazio il sindaco Lagalla, i colleghi assessori, i consiglieri comunali, il Palermo FC, il presidente della Regione Schifani, gli uffici tecnici comunali e i vari enti che hanno rilasciato i pareri. Ce l’abbiamo fatta. Palermo cresce con lo sport”.

Tantillo: “Il Consiglio comunale ha dato una risposta concreta nell’interesse di Palermo”

Giulio Tantillo, presidente del Consiglio Comunale, ha commentato: “Quella di oggi è una giornata importante per Palermo. Il Consiglio comunale, in tutte le sue componenti, ha dimostrato ancora una volta di saper svolgere un ruolo centrale, sia sul piano amministrativo sia su quello politico, nell’interesse della città. Il risultato raggiunto rappresenta un’opportunità significativa per Palermo, che riconosce nello sport di eccellenza e nella sua squadra di calcio un importante motore di sviluppo, capace di generare crescita economica, occupazione e nuove prospettive per il territorio”.

E poi. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli Uffici comunali per il prezioso lavoro svolto, così come al Segretario generale e al Ragioniere generale, che hanno garantito, con professionalità, competenza e rigore istituzionale, il corretto svolgimento dell’iter e il pieno supporto ai lavori del Consiglio comunale. Ringrazio, inoltre, l’Amministrazione comunale per aver posto le basi di questo importante risultato e tutti i gruppi consiliari che, con senso di responsabilità e spirito costruttivo, hanno contribuito all’approvazione del provvedimento. Ciascuno ha offerto il proprio apporto in termini di idee, proposte e soluzioni, consentendo di arrivare a un testo equilibrato, capace di rispondere alle aspettative dei tifosi, del Palermo FC e dell’intera comunità palermitana”.

Mancuso: “Il Consiglio Comunale ha scelto di guardare al futuro”

Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Giuseppe Mancuso, ha affermato: “L’approvazione della convenzione per lo Stadio Comunale Renzo Barbera rappresenta un passaggio storico per la nostra città. Con questo voto il Consiglio Comunale ha scelto di guardare al futuro, creando le condizioni per un importante progetto di riqualificazione che potrà restituire a Palermo uno stadio moderno, sicuro e all’altezza delle grandi sfide internazionali, a partire dalla candidatura per gli Europei del 2032”.

E ancora: “È una scelta che coniuga sviluppo, investimenti, crescita economica e valorizzazione del patrimonio pubblico, nel pieno rispetto della legalità e dell’interesse della collettività. Ringrazio tutti coloro che, con senso di responsabilità, hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. Oggi vince Palermo. Adesso è il momento di trasformare questo importante traguardo in un’opera concreta che renda orgogliosi i cittadini e le future generazioni”.

Il voto favorevole del Movimento 5 Stelle

Tra le forze che hanno sostenuto la delibera c’è anche il Movimento 5 Stelle. I consiglieri Concetta Amella, Giuseppe Miceli e Antonino Randazzo hanno diffuso una nota congiunta.

“Quella di oggi è una giornata storica per Palermo. Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del progetto per il nuovo Stadio Renzo Barbera, la città compie un passo decisivo verso un futuro di crescita, sviluppo e rilancio”, si legge nel documento.

I consiglieri hanno spiegato le ragioni del voto: “Come gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle abbiamo espresso convintamente voto favorevole, perché riteniamo che quest’opera rappresenti una straordinaria opportunità per Palermo. Un’infrastruttura moderna significa non solo sport, ma anche riqualificazione urbana, occupazione, investimenti, turismo e nuove prospettive economiche per l’intero territorio”.

Un passaggio è dedicato al metodo: “Abbiamo affrontato questo percorso con responsabilità e spirito costruttivo, mettendo al centro esclusivamente l’interesse della città. Su progetti strategici come questo riteniamo che la politica debba avere la capacità di guardare oltre gli schieramenti e lavorare per il bene comune”.

La nota si chiude guardando ai prossimi passaggi: “L’approvazione di oggi rappresenta un passaggio fondamentale anche in vista delle sfide internazionali che attendono Palermo, a partire dalla prospettiva di ospitare eventi di rilievo come Euro 2032. Adesso sarà fondamentale proseguire con rapidità, nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza, per dotare la città di uno Stadio Renzo Barbera moderno, sostenibile e pienamente integrata nel tessuto urbano”.

Giuseppe Milazzo (Forza Italia): “Una giornata storica per Palermo”

Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, ha affermato: “L’approvazione in Consiglio comunale dello schema di convenzione e della delibera per l’ammodernamento dello stadio Renzo Barbera rappresenta una giornata storica per Palermo. È il passaggio decisivo che consentirà alla nostra città di proseguire con determinazione il percorso verso gli Europei di calcio del 2032 e di dare finalmente una risposta alle migliaia di tifosi che da anni attendono un impianto moderno, sicuro e all’altezza della passione che accompagna i colori rosanero”.

“In questi mesi abbiamo portato avanti un lavoro intenso, rigoroso e responsabile, con l’unico obiettivo di tutelare l’interesse pubblico e consegnare a Palermo una prospettiva concreta di crescita. Nelle ultime ore il Consiglio comunale ha dato una straordinaria dimostrazione di impegno istituzionale, lavorando per oltre 48 ore consecutive, senza interruzioni, per arrivare all’approvazione della delibera. Uno sforzo che testimonia la consapevolezza dell’importanza di questo provvedimento per il futuro della città e per tutti i tifosi che aspettavano questo momento da decenni”, ha aggiunto.

“Il nuovo Barbera sarà un’infrastruttura moderna e multifunzionale, capace di ospitare grandi eventi sportivi e internazionali, attrarre investimenti, creare occupazione e generare sviluppo economico per l’intero territorio. Sarà la casa dei tifosi del Palermo e un patrimonio per tutta la città”, ha proseguito.

“Desidero ringraziare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, il Presidente del Consiglio comunale, l’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo e tutte le forze politiche che, con senso di responsabilità, hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo. Un ringraziamento particolare va al Palermo FC per l’importante investimento previsto e al Governo regionale e nazionale per il sostegno alle opere. Oggi Palermo compie un passo fondamentale verso il futuro, con la consapevolezza che il nuovo Barbera potrà diventare il simbolo di una città che cresce, investe e torna protagonista sulla scena nazionale e internazionale”, ha concluso.

Sabrina Figuccia (Lega): “Un sogno che diventa realtà per Palermo”

Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega in Consiglio comunale: “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione della delibera che prevede la riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera, un atto che trasforma finalmente un sogno in realtà e che restituisce ai palermitani la prospettiva concreta di un impianto moderno, all’altezza della storia e delle ambizioni della nostra città. È stato un percorso lungo e complesso, un vero e proprio cammino a ostacoli, che ha richiesto oltre 24 ore di lavoro in Aula, di confronto, approfondimenti e senso di responsabilità da parte del Consiglio comunale. Non sono mancate le criticità, ma alla fine ha prevalso la volontà di raggiungere un risultato atteso da anni da migliaia di tifosi e da intere generazioni di palermitani. Questo voto restituisce dignità al sogno di chi ha sempre immaginato un Renzo Barbera rinnovato, moderno e capace di rappresentare Palermo ai massimi livelli, anche in vista delle grandi opportunità legate a Euro 2032. Oggi non celebriamo soltanto l’approvazione di un atto amministrativo, ma il primo passo verso una nuova stagione per il nostro stadio e per tutta la città. Ringrazio quanti hanno lavorato affinché si arrivasse a questo traguardo, dagli uffici comunali ai consiglieri, fino a tutti coloro che hanno contribuito con serietà e impegno alla definizione di un provvedimento così importante. Palermo aveva bisogno di una scelta coraggiosa: oggi quella scelta è diventata realtà”.

Giaconia (Gruppo Misto): “Candidatura 2023 non ha colore politico”

Massimiliano Giaconia, consigliere comunale del gruppo Misto, ha commentato: “L’approvazione in Consiglio comunale della delibera sulla convenzione per lo stadio “Renzo Barbera” segna un passaggio fondamentale: dà ufficialmente il via alla candidatura di Palermo per Euro 2032 e avvia il percorso di riqualificazione dell’impianto. Da cittadino e tifoso, sono orgoglioso di aver votato a favore di un atto che trasforma un grande sogno in una prospettiva concreta. Da consigliere d’opposizione, sono consapevole della responsabilità assunta insieme ai colleghi, ma far politica significa proprio questo: avere il coraggio di compiere scelte coraggiose per il bene della collettività. La candidatura a Euro 2032 non ha colore politico ed è un’opportunità che va ben oltre lo sport. Investire sullo stadio significa investire sul futuro della città, con ricadute positive sul piano economico, sociale e turistico, rilanciando il ruolo di Palermo a livello nazionale e internazionale. Ora che le istituzioni hanno fatto la propria parte, auspico che anche il Palermo FC compia l’ultimo sforzo sul campo: la città e i tifosi meritano di tornare al più presto nel campionato di Serie A”.

Canzoneri (FDI): “Ora inizia la fase più importante”

Così la consigliera di Fratelli d’Italia, Germana Canzoneri: “È stato un confronto lungo, complesso e a tratti difficile, ma quando si tratta del futuro di Palermo il senso di responsabilità deve prevalere su tutto.

Ringrazio tutti coloro che, con spirito costruttivo, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato.

Da tifosa del Palermo e da consigliere comunale, sono orgogliosa di aver preso parte a una giornata che resterà nella storia della nostra città. Per oltre 24 ore siamo rimasti in Aula, senza fermarci, perché quando Palermo chiama è nostro dovere esserci. E noi c’eravamo.

Adesso inizia la fase più importante: trasformare questa straordinaria opportunità in realtà, affinché Palermo possa finalmente avere uno stadio moderno, sicuro e funzionale, all’altezza delle ambizioni della città, e possa candidarsi concretamente a ospitare gli Europei di calcio UEFA EURO 2032, con tutte le opportunità di crescita, sviluppo e prestigio internazionale che questo importante traguardo comporta”.

Bonanno e Raja (Generazione Azzurra Palermo): “Dare concreta attuazione agli impegni assunti”

Così i consiglieri comunali di Generazione Azzurra Palermo, Domenico Bonanno e Viviana Raja: “Con l’approvazione in Consiglio comunale della convenzione per il nuovo stadio Renzo Barbera, Palermo scrive una pagina importante della propria storia amministrativa e sportiva. Dopo oltre ventiquattro ore di intenso confronto in Aula, il Consiglio comunale ha assunto una decisione di straordinaria rilevanza per il futuro della città, dimostrando senso delle istituzioni e responsabilità su un provvedimento destinato a incidere positivamente sullo sviluppo di Palermo per i prossimi decenni. Abbiamo sostenuto convintamente questo percorso perché crediamo che il nuovo stadio rappresenti molto più di un’infrastruttura sportiva: è un investimento strategico capace di generare sviluppo economico, occupazione, attrattività turistica, riqualificazione urbana e nuove opportunità per il territorio”.

E ancora: “Desideriamo ringraziare il Sindaco Roberto Lagalla, l’Amministrazione comunale, gli uffici che hanno lavorato con professionalità e competenza, il Consiglio comunale e tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno reso possibile il raggiungimento di questo storico traguardo. Un ringraziamento sentito desideriamo rivolgerlo anche a tutti i tifosi che ci sono stati costantemente al fianco: hanno saputo cogliere la delicatezza e l’importanza di questo percorso, dimostrando grande maturità e non facendoci mai mancare il loro prezioso sostegno. Siamo orgogliosi di avere contribuito, con un lavoro costante, con il nostro voto favorevole e con un atteggiamento sempre improntato alla responsabilità, a un risultato che va oltre ogni appartenenza politica e che appartiene all’intera comunità palermitana. Adesso inizia una nuova fase. Sarà fondamentale proseguire con determinazione affinché gli impegni assunti trovino concreta attuazione e Palermo possa finalmente dotarsi di uno stadio moderno, sicuro, sostenibile e all’altezza delle grandi città europee. È tempo di guardare al futuro. La riqualificazione del Renzo Barbera costituisce un’opportunità preziosa per i giovani e un traguardo oggi molto più vicino. Adesso auspichiamo che il Palermo F.C. condivida gli sforzi fatti da questo consiglio e sottoscriva la convenzione per dare ufficialmente inizio a questo desiderato, fondamentale e tanto atteso cambiamento”.

Lavoriamo per Palermo: “Risultato straordinario per la città”

I consiglieri di Lavoriamo per Palermo: Dario Chinnici, Antonino Abbate, Leonardo Canto, Fabrizio Ferrandelli e Ottavio Zacco, hanno dichiarato:

“L’approvazione della convenzione per lo stadio di Palermo, arrivata al termine di una lunga seduta di consiglio comunale, è un risultato straordinario per la nostra città che avrà finalmente uno stadio moderno e che potrà candidarsi, con tutte le carte in regola, a ospitare le gare degli Europei del 2032.

Un risultato raggiunto grazie al meticoloso lavoro delle forze politiche che, pur in tempi strettissimi e grazie a un profondo senso di responsabilità, sono riuscite a dare il via libera a una convenzione che coniuga l’interesse pubblico a quello legittimo del club. Il nuovo stadio, che rimarrà di proprietà pubblica, sarà più capiente e moderno e consentirà ai palermitani di vivere il sogno di una squadra che tornerà ai livelli che merita questa città”.

Leto (FdI): “I biglietti omaggio e i posti riservati in tribuna autorità saranno destinati a scuole, associazioni e piccoli tifosi rosanero”

Teresa Leto, consigliere comunale di FDI: “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell’ordine del giorno che ho presentato come prima firmataria e che impegna l’Amministrazione Lagalla a rinunciare ai biglietti omaggio e ai posti riservati in tribuna autorità riservati ai consiglieri comunali e agli assessori, affinché questi siano assegnati a scuole, associazioni e realtà del territorio. Si tratta di una scelta che afferma un principio semplice ma importante: i privilegi delle istituzioni possono diventare opportunità per la comunità. Rinunciando ai nostri posti, non graveremo sul Palermo e sul City Football Group con ulteriori richieste di biglietti omaggio, ma metteremo a disposizione quelli già assegnati alle istituzioni, trasformandoli in un’occasione di inclusione e partecipazione. L’immagine più bella è quella dei piccoli tifosi rosanero che potranno assistere a una partita del Palermo dalla tribuna autorità, vivendo un’emozione che resterà nei loro ricordi”.

Imperiale e Rappa (DC): “Lavoro serio per la città”

Salvatore Imperiale e Giovanna Rappa, capogruppo e consigliera della Democrazia Cristiana, hanno affermato: “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione della convenzione che consentirà la realizzazione del nuovo stadio di Palermo, un’opera strategica per la città e per il futuro dello sport palermitano. Come Gruppo Consiliare della Democrazia Cristiana, abbiamo sostenuto con convinzione questo importante percorso, certi che rappresenti un investimento capace di generare sviluppo, riqualificazione urbana e nuove opportunità economiche e occupazionali. L’approvazione della convenzione è il risultato di un lavoro serio e responsabile che guarda esclusivamente all’interesse della città. Continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi dell’iter affinché il progetto venga realizzato nei tempi previsti e nel pieno rispetto degli impegni assunti”.

Forza Italia: “Una giornata storica per Palermo, ora avanti con responsabilità e trasparenza”

I consiglieri comunali di Forza Italia Leopoldo Piampiano, Salvo Alotta, Catia Meli e Pasquale Terrani, hanno affermato: “Esprimiamo grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, della delibera che disciplina la concessione dello stadio Renzo Barbera. Si tratta di un passaggio storico che segna l’inizio di una nuova fase per Palermo, per il Palermo FC e per tutti i cittadini. Con questo voto si conclude un percorso complesso, caratterizzato da un confronto approfondito che ha consentito di raggiungere un equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico e la necessità di avviare un progetto strategico per il futuro della città”.

E ancora: “Abbiamo sostenuto convintamente questo provvedimento perché crediamo che il nuovo Barbera non rappresenti soltanto un’infrastruttura sportiva, ma un’opportunità di sviluppo economico, occupazionale e turistico, capace di attrarre investimenti, riqualificare un’importante area urbana e proiettare Palermo tra le grandi città europee, anche in vista degli Europei di calcio del 2032. L’approvazione della delibera consente infatti di rispettare le scadenze previste per la candidatura della città e rappresenta un segnale concreto di responsabilità istituzionale. Quando il bene di Palermo viene posto al di sopra di ogni altra considerazione, è possibile assumere decisioni importanti e guardare con fiducia al futuro”.

Raoul Russo (FDI): “Palermo attendeva da troppo tempo, ora il nuovo impianto può diventare realtà”

“Palermo attendeva da tanto, forse troppo, tempo un nuovo stadio e oggi finalmente questo obiettivo può diventare realtà. La città sarà pronta ad accogliere gli Europei del 2032 e il nuovo Renzo Barbera sarà uno stadio all’avanguardia, moderno, funzionale e in linea con tutti gli standard europei richiesti per ospitare eventi sportivi di questa portata”, lo dichiara il senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Raoul Russo.

“Il nuovo stadio arriva al termine di un lungo e complesso iter amministrativo e istituzionale – aggiunge Russo – e rappresenta il risultato della giunta guidata dal Sindaco Lagalla e, in particolare grazie al lavoro portato avanti con determinazione e serietà, dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo, che ha creduto fin dall’inizio nella possibilità di trasformare questo progetto in realtà. Tutto questo percorso è stato reso possibile anche grazie alla disponibilità e all’importante investimento del Palermo FC, da parte della Regione Siciliana e del Governo nazionale. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri di Fratelli d’Italia guidati dal Capo gruppo Giuseppe Milazzo, per il loro determinante operato portato avanti, così come all’intero consiglio comunale, perché si è lavorato nel solo interesse e per il bene dalla città”.

“Quello del Barbera – conclude Russo – è un progetto strategico non soltanto per lo sport, ma per l’intera città. Un nuovo stadio significa investimenti, occupazione, turismo, eventi e una straordinaria occasione per promuovere Palermo a livello internazionale”, conclude Russo.

Meli: “Una vera partita e alla fine l’abbiamo vinta”

La consigliera Caterina Meli: “È stata una vera partita, combattuta fino all’ultimo, ma alla fine l’abbiamo vinta. E a vincere, più di tutti, sono stati i cittadini di Palermo. Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione di questa delibera, che rappresenta un risultato importante per il futuro della nostra città. Oggi abbiamo dimostrato che, quando prevale il senso di responsabilità e si guarda all’interesse generale, è possibile raggiungere obiettivi concreti. Adesso inizia il lavoro più importante: vigilare affinché gli impegni assunti vengano rispettati e il progetto si traduca in uno stadio moderno, sicuro e all’altezza delle aspettative dei palermitani. Questa è una vittoria della città, dello sport e di tutti coloro che credono nel rilancio di Palermo”.