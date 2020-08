I controlli nella borgata dopo il pestaggio alla giornalista

I carabinieri e gli agenti della polizia municipale hanno sequestro un chiosco bar abusivo a Barcarello a Palermo. Senza autorizzazione il gestore aveva occupato parte della strada con sedie e tavolini.

Il titolare un uomo di 49 anni, G.L.V. è stato denunciato per invasione di terreni. Per lui anche sanzioni amministrative per un totale di circa 6 mila euro.

Da giorni, dopo l’aggressione di una giornalista proprio a Barcarello e una rissa in cui è rimasto ferito un uomo, la zona è stata battuta con più frequenza dalle forze dell’ordine.

Così militari e i vigili si sono imbattuti nel 49enne gestore dell’attività che sarebbe poi risultata priva della segnalazione certificata di inizio attività.