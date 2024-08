Dal 25 al 30 agosto il museo a cielo aperto del quartiere Sheshi di Piana degli Albanesi sarà arricchito di altre opere e ospiterà diverse attività rivolte a tutti. Anche quest’anno la cittadina della provincia di Palermo ospiterà “Bashkë Urban Art”, un evento, organizzato dall’associazione Bashkë in collaborazione con l’amministrazione comunale, che celebra la cultura arbëreshë attraverso l’arte, all’interno di uno dei quartieri più antichi del paese.

Obiettivi e Origini dell’Evento

“Bashkë Urban Art” nasce appunto dal desiderio di divulgare e valorizzare la cultura arbëreshë attraverso nuovi linguaggi artistici e contemporaneamente far rivivere quelle strade del quartiere Sheshi che un tempo rappresentavano il fulcro del paese e che ora sono poco conosciute e abitate.

Attività Principali

Street art, performance artistiche e musicali, laboratori creativi, mostre e talk per conoscere e vivere il quartiere Sheshi e la comunità arbëreshë.

Programma e Obiettivi

“ll programma di quest’anno, – spiega Giuliana Riolo, presidente dell’associazione Bashkë – prevede la realizzazione di altre opere di street art e mostre dedicate alla cultura arbëreshë, performance artistiche e musicali che vedono protagonisti artisti del territorio e non solo. Il nostro obiettivo è quello rendere il quartiere un quartiere attivo e attrattivo.”

Nuove Opere d’Arte

Le nuove opere di quest’anno saranno realizzate dai noti artisti Andrea Buglisi, Mirko Cavallotto in arte Loste e Daniele Paternostro e mireranno a catturare l’essenza di questa antica cultura attraverso simboli, colori e immagini che rispecchiano la loro identità.

Dichiarazione del Sindaco

“La sinergica condivisione di intenti con l’associazione Bashkë – sostiene il sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta – si nutre anno dopo anno di idee e obiettivi comuni che incanaliamo nell’unica finalità di vedere splendere la nostra comunità. Un tripudio di eventi che rendono onore al nostro comune e troveranno degna conclusione con la Festa della Fondazione di Piana degli Albanesi il 30 agosto. Come sempre, come ogni anno, abbiamo voluto dialogare e lavorare insieme alla nostra comunità per regalare momenti unici e che lasceranno il segno”.

Attività Collaterali

Le giornate del “Bashkë Urban Art” saranno inoltre scandite da diverse attività che si svolgeranno parallelamente alla realizzazione dei murales. Il Bashkelab Junior è un’iniziativa dedicata ai più piccoli, che offre laboratori creativi per avvicinarli al mondo dell’arte permettendo loro di esplorare e sviluppare le proprie idee artistiche. Inoltre, ci sarà la mostra “I Custodi dell’Identità Arbëreshë – I Papades” che sarà dedicata ai padri dell’identità arbëreshë, i Papas, figure cruciali nella storia e nella trasmissione delle tradizioni e della cultura arbëreshë, ospitata all’interno della Cattedrale di San Demetrio con l’esibizione del maestro Dani Nereo Luigi e la sua viola da gamba. “Narrasheshi”, uno spettacolo realizzato dagli alunni delle classi terze dell’Istituto comprensivo Skanderbeg che reinterpreteranno le opere realizzate l’anno scorso attraverso diverse forme artistiche, tra cui poesia, cantastorie, scenette, balli e canti con l’esibizione della maestra Giorgia Rizzo. Ci sarà anche il “Percorso del Gusto”: una degustazione di prodotti locali per esaltare la gastronomia del territorio. “Proiezioni cinematografiche sotto le stelle” allieteranno gli abitanti e i visitatori del quartiere con serate di cinema all’aperto, includendo sia cartoni animati che film. Performance musicali con Alessio Dj Cinarella, Giorgio Bovì insieme a Lucio Maggio con la performance artistica “Visivo Ritmico” e a conclusione una jam session con una varietà di artisti per concludere queste cinque giornate all’insegna dell’arte e del divertimento.